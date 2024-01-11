一簽多行｜深圳憂損當地經濟　田北辰：睇下香港要求聲音係咪好大

立法會議員田北辰早前引述消息指，有望在農曆新年前恢復深圳居民一簽多行的來港安排。他今再指出，以其了解，雙方都不認為開放一簽多行會出現承載問題及水貨客再現，但透露深圳方面確實有顧慮如開放後會影響當地經濟，故希望業界如很希望重推應大力表達自己訴求，「睇下香港要求嘅聲音係咪好大，我相信對於深圳嚟講都會係一個考慮。」



他又指出，一簽多行「遲早都要傾得成」，初步希望先開放深圳當地的市民，如成效不多，而香港亦承載得到，則再考慮與大灣區去相討。北區區議員高維基亦指，疫情過後，內地客的消費模式已有改變，相信因一簽多行而洐生的水貨客問題不大。



香港立法會議員田北辰。（資料圖片）

立法會議員田北辰今（11日）在港台節目《千禧年代》中指出，以其了解，港府及深圳當局均不認為開放一簽多行會出現承載問題及水貨客再現，但深圳方面憂慮如重推計劃後會影響當地經濟：「香港好想有嘅嘢，而深圳嗰邊好有顧慮」。

對於深圳顧慮，他認為，如業界很希望重推應大力表達訴求，相信深圳會考慮相關因素，「睇下香港要求嘅聲音係咪好大，我相信對於深圳嚟講都會係一個考慮。」他又指，現時香港與深圳的關係不對等，因為香港北上沒有限制，而深圳下來的卻要限制一周一次加上只有5000元人民幣的免稅額。

被問到開放一簽多行會否只吸引低消費旅客，他認為以上次除夕為例，內地旅客不是不想來港逗留多日，而是沒有酒店可以預訂，加上一周一行的限制令其無法在翌日亦來港消費，「（如果開放一簽多行），香港日日都有大型活動，你話差幾遠。」

至於需否增加24小時口岸配合，他表示，要全年開多一個口岸不是那麼簡單，而長期要求地鐵在假期間開通至凌晨亦會影響地鐵日常運作，認為選擇數日延長至凌晨二至三時即可。

他又指出，一簽多行「遲早都要傾得成」，初步希望先開放深圳當地的市民，如成效不錯，而香港亦承載得到，則再考慮與大灣區去商討。

北區區議員高維基亦指，疫情過後，內地客的消費模式已有改變，相信因一簽多行而洐生的水貨客問題不大。他又指出，除了一簽多行外，其他配套都需要做，如宣傳多點北區的旅遊景點及增加旅遊巴泊位等。