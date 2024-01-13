明啟程到瑞士出席世界經濟論壇年會　陳茂波：積極說好香港故事

財政司司長陳茂波明晚（14日）將會啓程前往瑞士達沃斯，出席在1月15日至19日舉行的世界經濟論壇年會，表示會積極說好香港故事，吸引企業來港落戶。



商務及經濟發展局局長丘應樺將會參與部份行程，其他參與年會的香港代表團成員包括香港機場管理局主席蘇澤光、香港交易所主席史美倫，以及港鐵公司行政總裁金澤培等。出席年會的代表包括來自全球一百多個國家和地區的政府領袖、主要國際組織的代表和企業的高級管理層。



財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

陳茂波：致力消除外間對香港的誤解 鼓勵企業來港

今年世界經濟論壇年會的主題為「重建信任」，將圍繞世界的安全和合作、創造增長和就業、人工智能如何推動經濟和社會發展，以及應對氣候變化與達至碳中和的長遠策略等四個範疇作深入討論。

陳茂波表示目前世界地緣政治形勢持續緊張，個別國家的保護主義和脫鈎斷鏈情緒高漲，環球疫後的復蘇增長步伐不一，經濟前景仍面對許多不確定因素。各國更應攜手合力，共同推動更有韌性的全球發展和應對氣候變化等迫在眉睫的挑戰，並讓發展成果更普惠、更包容。

此外，陳又稱會積極説好香港故事、中國故事，介紹香港的經濟和社會發展情況，致力消除外間對香港的誤解，尤其是「一國兩制」成功實踐、長期堅持的優勢，以及香港連通內地和世界的獨特功能和角色。他也會積極説明香港在推動產業發展方面的新優勢和新措施，鼓勵企業來港開展合作、投資落戶。