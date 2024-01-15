深水埗擬辦「光劍攻殼」振經濟　民政處冀商戶提供優惠帶動人流

深水埗民政事務處計劃在當區舉辦「光劍攻殼」活動，提振地區經濟，在今日（15日）深水埗區議會提振地區經濟專責工作小組上，處方指黃金和高登兩個電腦商場是區內地標，數碼產品的形象非常鮮明，因此會以此作為切入點，注入新元素，吸引年輕人和家庭參與。



處方指，活動期間，會有專業教練介紹，讓參加者試玩，甚至有挑戰賽。場地方面會有光效投影，令場地有科幻感，吸引年輕人角色扮演cosplay和擺拍。處方亦希望鄰近商戶可以提供優惠，帶動人流。對於有擔心激光劍活動有機會影響市民的眼睛，提振地區經濟專責工作小組主席黃俊雄表示，激光劍對眼睛影響不大，工作小組在設計活動時已考慮有關問題。



深水埗民政事務處計劃在當區舉辦「光劍攻殼」活動（黃寶瑩攝）

民政事務處計劃於2月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，舉辦激光劍活動，期間有教練介紹及示範玩法，市民可以試玩激光劍，亦會設挑戰賽，以吸引青年、家庭到場，增加電腦商場人流。活動期間，處方期望鄰近商場及附近食肆會配合，推出吸引消費者的方案，例如以參加活動即可在指定零售店和餐廳獲得折扣優惠。

政府又計劃於3月在通州街街市對開空地，舉辦文青市集，以布藝、皮革、本地創作為主題，並與本地藝術家、手作人及文化團體合作，招募25至30個攤位，希望通過市集介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化。活動期間會舉辦尋寶圖活動，市民可根據尋寶圖路線到區內店舖，以優惠價享用美食 ，路線將包括本區美食、復古貨物、針織布藝產品。