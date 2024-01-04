區議會｜潑水節改名「泰繽紛」重推變新橋　霓虹燈牌打卡「撞橋」

各區民政事務處的振興地區經濟方案陸續出爐，其中在九龍城區議會，民政處提出三個打卡點，包括設3D啟德跑道飛機畫、3D牛棚畫，以及懷舊霓虹燈牌供人打卡，當中霓虹燈牌的提議與油尖旺區「撞橋」。此外，唯一推動經濟發展的活動是「龍城美食潑水『泰』繽紛」，將去年舉辦的潑水節活動改名重推，內容相若，包括歌舞表演、泰拳比賽。各項活動未有提及預算開支。



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潑水節改名「泰繽紛」重推 內容與去年相若

每年4月泰國新年，有「小曼谷」之稱的九龍城區，都會舉辦潑水節活動慶祝，今年適逢新區議會上場，每區都要提交振興地區經濟方案，九龍城民政事務處就計劃將潑水節活動，納入推動地區經濟的活動。民政處4月中旬打算聯同九龍城區議會及九龍城工商聯會，舉辦「龍城美食潑水『泰』繽紛」嘉年華，提供地道的泰式美食、歌舞、泰拳比賽等文化體驗，期間當區商戶會有電子消費優惠，希望提振九龍城區經濟。

翻查資料，方案與去年活動相若，今年改名重推，去年4月市建局聯同九龍城民政事務處及區議會，舉辦「龍城 HAPPY潑水嘉年華」，設有20多個攤位，包括泰國傳統工藝示範、泰式歌舞表演、潑水節小姐選舉和泰拳邀請賽等。

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啟德設霓虹燈牌 與油尖旺區疑「撞橋」

至於九龍城區打卡點，民政處有3個建議，其中2個是設3D畫，分別在啟德車站廣場以3D畫設計一條跑道展示一架正起飛的飛機，並放置登機閘口牌，以及牛棚藝術村牆以3D畫展示昔日牛棚或汽車渡輪碼頭的面貌。其餘一個建議是設懷舊霓虹燈牌，在啟德車站廣場或九龍寨城公園展示九龍城舊日店舖名稱，如戲院、超市 、文字和特色圖案等。

無獨有偶，油尖旺區日前提交的打卡點建議，亦有霓紅燈牌打卡點，當區民政事務處計劃農曆新年前推出「尖咀夜繽紛」，在尖沙咀栢麗購物大道一帶設大型座地霓虹效果燈牌打卡點。

身兼九龍城區議會主席的民政事務專員蔡敏君，今天（4日）出席區議會大會後，回應霓虹燈牌構思會否與其他區一樣，失去特色，蔡敏君指燈牌各有主題，例如跑道場景。

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大埔設林村許願夜市 消費可獲贈發光祈福水燈

《香港01》上月率先報道大埔區議會振興經濟措施，民政處近日正式向區議會提交方案，與之前報道相若，包括農曆新年期間，首次設立林村許願夜市，提供發光寶牒讓市民拋擲許願，同時會有夜間舞台表演，包括夜光舞獅、音樂會等活動，當日林村許願節不同攤檔會延長營業時間至晚上，傍晚6時後消費可獲贈發光祈福水燈，於祈福池放玩。

打卡點方面，亦會在林村設置，許願廣場附近空地加設坐椅及上蓋，製成多個具林村特色的大型地畫及花盆貼紙，如許願樹、寶碟、蓮花燈等，許願樹前亦會有特色打卡造景及擺設。

情人節舉辦「藝文青夜市集」

此外，大埔民政處亦計劃於情人節舉辦「大埔藝術中心藝文青夜市集」，與非牟利青年服務機構合作，訂在2月14日至3月14日的周末，期間會安排戶外餐飲服務、街頭表演、藝術展覽，以及設有文青攤檔，售賣不同文創產品，如潮流小飾物、乾花、手工藝品、有機產品等。