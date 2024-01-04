區議會｜深水埗貼地推激光劍活動吸動漫迷　民政專員：應不損眼晴

全港十八區民政事務專員都要「拋橋」接興地區經濟，部分區「撞橋」或重推舊招，不過深水埗區議會的提議相對新穎和貼地，當中建議在深水埗黃金商場一帶舉辦推廣新興運動激光劍活動、深水埗設計及時裝基地辦文青市集介紹當區布藝文化、以及在荔枝角賞花季節辦市集賣花藝食品和擺設。



深水埗區議會今天（4日）召開新一屆首次大會，討論振興經濟建議，與會區議員大讚活動有創意，惟有區議員擔心舞動激光劍會傷眼，區議會主席兼民政事務專員黃昕然澄清，激光劍只屬發光器具，應該不會損害眼晴。



+ 6

深水埗推三項活動振興經濟

深水埗向來是新舊共融的社區，區內文創產業吸引不少年青人，例如文青最愛的咖啡館或動漫電玩迷熱門蒲點的電腦商場。當區民政事務專員黃昕然看中區內特色，計劃今年上半年推出三項活動振興經濟。

+ 4

深水埗辦舞激光劍活動吸動漫迷

第一，民政處建議下月舉辦「激光攻殼@深水埗」活動，推廣新興運動激光劍，地點正正是數碼產品集中地深水埗福華街和黃金電腦商場一帶，希望吸引青年、動漫愛好者等到訪深水埗，振興夜經濟。期間，參加活動即可在指定零售店和餐廳獲得折扣優惠，吸引消費。處方認為，數碼產品和動漫主題互補性強，可以提升數碼產品區的氛圍，如果今次項目成功，可以考慮日後定期舉辦，逐步發展成地區品牌項目。

設計及時裝基地辦文青市集介紹布藝文化

第二，民政處計劃三月舉辦「尋・埗」文青市集，深水埗其中一個特色是時裝布藝，例如近年被收回重置深水埗「棚仔」市場，隨著設計及時裝基地今年內會在深水埗開幕，民政處計劃與香港設計中心合作，在基地附近舉辦設計創意市集，以設計創意為主題，介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化，藉此吸引人流。

+ 5

「花深時節」巿集推廣賞花、花藝手作

第三，民政處建議與饒宗頤文化館合作，舉辦「花深時節」巿集（Fete des Fleurs），「食字」的中文名配以法文名稱，適逢南昌公園黃花風鈴木每年吸引不少人來打卡，民政處去年２至５月舉辦推廣賞花路線活動，今年計劃「添食」，擬於荔枝角舉行「花深巿集」，售賣花藝糕點小食、花藝雪糕甜品及花藝裝飾小擺設等，聯同鄰近商鋪提供餐飲及消費優惠，推動地區經濟。

議員大讚激光劍有創意 惟有議員擔心傷眼

今天（4日）在深水埗區議會大會上，民建聯深水埗委任區議員劉佩玉大讚激光劍活動有創意，不過黃金商場一帶過去辦電腦節時，都吸引大批人流，建議參考經驗制訂人潮管制措施。不過，本身是港安醫院眼科顧問醫生的經民聯深水埗地區委員會界別議員龐朝輝，關注舞動激光劍會傷眼。

深水埗區議會主席兼民政事務專員黃昕然解釋，激光劍只屬發光器具，應該不會損害眼晴。