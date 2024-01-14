財政預算案｜陳茂波：滿腦是公共財政的可持續性

本年度「ACCA公益關愛日」人力車大賽今（14日）舉行，主題是奔向可持續未來，財政司司長陳茂波說，提到可持續，不同人有不同的解讀，多時提到應對氣候變化，現時正預備預算案，滿腦子都是公共財政的可持續。



陳茂波在活動典禮時致辭指，說到要開源節流，現屆特區政府全力拼經濟，希望經濟可持續比較快速增長，「將經濟蛋糕做大佢」，讓社會不同層面的市民都能受惠，工作取得進展包括吸引重點企業，香港除國際金融中心外，亦要把握創科機遇和大灣區機遇，能為經濟提供持續增長的動力。

他續指，希望主辦方未來的工作也幫忙說好香港故事，把香港現時的新機遇新優勢，告訴朋友商業夥伴客戶，香港非常歡迎他們來港親自考察。過去一年復常後本港舉辦很多大型活動，今年會陸續更多，活動上接觸到的外界看到香港情況，就會知道和媒體和外界說法積極正面很多。

陳茂波今早發表網誌時提到，面對全球高息環境和外圍不利因素，過去一年本港資產市場備受壓力，但實存的投資機遇變得更為吸引。他提到，香港總存款額去年首11個月，達到約16萬億港元，計及12月初步數字，預計全年增長超過5%，加上去年全年約2,500億港元經「南向通」流入本港股票市場，反映資金進出仍處於淨流入狀態。

對於有報告預料香港的財富管理業務，在2022至2027年間每年都錄得7.6%升幅，加上創科等產業逐漸成形，不少私募基金及風投基金，都被吸引到港找投資機會。他計劃到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會時，趁機再介紹。

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至於今日的人力車大賽所有籌得的善款，將捐贈給本地慈善組織，以支持他們幫助香港社會弱勢群體的計劃。活動先由時裝巡遊比賽開始，約20隊隊伍陸續亮相，巡遊至評判前用30秒自我介紹，有跳舞的有喊口號的；有隊伍以超級馬里奧為主題，打扮成馬里奧，坐在玩具車的小朋友露出笑臉；亦有隊伍以可持續發展物料製製造服飾，以配合活動主題，氣氛歡樂。