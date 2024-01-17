東九龍線｜楊永杰質疑需時十年　林世雄：擬先諮詢區會　後年招標

醞釀十年的東九龍線去年拍板興建，不過預計需時十年才完工。立法會今天（17日）舉行大會，A4聯盟立法會議員楊永杰質疑東九龍線及啟德捷運系統興建時間太長，民建聯李世榮亦直斥政府興建綠色運輸系統的進度十分緩慢。



運輸及物流局局長林世雄表示，當局會在第一季率先諮詢區議會，同時委聘顧問公司，準備第四季向營運商發出邀請意向書，期望2026年完成招標，2027年動工。



《香港主要運輸基建發展藍圖》建議興建東九龍線，採用智慧綠色集體運輸系統，取代地下重鐵模式，全長7公里，連接彩虹、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘。《藍圖》亦建議興建啟德運輸系統，全長4公里，連接啟德前跑道區至啟德港鐵站，預計在2034年至2038年落成。

楊永杰：為何仍需要至少十年才能落成

楊永杰質詢問當局，兩個運輸系統既然已有建議走線，為何仍需要至少十年才能落成，他又不滿走線未有覆蓋慈雲山及竹園，詢問當局會否研究在東九龍線覆蓋以上兩個地區，回應黃大仙半山區居民的交通訴求。

立法會1月17日召開大會，運輸及物流局局長林世雄表示，當局會在第一季就東九龍線等率先諮詢區議會。（立法會直播截圖）

林世雄：首季先諮詢區議會 第四季發邀請意向書

林世雄解釋，當局將在今年第一季率先就各區運輸系統建議諮詢區議會，情況理想的話今年中前會聘請到顧問公司，以準備第四季向營運商發出邀請意向書，顧問公司亦要落區勘察走線等工作，政府會持開放態度檢視意向書。

林筱魯關注綠色運輸系統倘不適合香港 有否後備方案

過去有不少議員建議採用內地的「雲巴」系統，不過當局要克服爬坡等技術障礙，選委界立法會議員林筱魯表示，倘經研究後，發現綠色運輸系統不適用香港地勢，局方是否有後備方案。林世雄表示，當局一直關注全球集體運輸系統的發展，不同地方系統的技術數據、財政等都是政府研究範圍。