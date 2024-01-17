梁美芬轟登記冊壞機致投票率不足3成 　孫東：研新部門管網絡安全

政府電子系統接連故障，包括區議會選舉投票日電子選民登記冊壞機，新民黨立法會議員容海恩質詢政府將來如何確保電子系統運作正常。經民聯立法會議員梁美芬直斥區選壞機影響投票率，「目睹投不到票，我認為投票率本可高達近30%」。



創新科技及工業局局長孫東指，專責小組仍在調查區選壞機，當局正研究在數字政策辦公室增加資源，成立新部門，負責管理重大項目及網路安全等工作，資科辦亦已經推出「外判資訊科技項目管理執行指引」助監督承辦商。



容海恩今日（17日）在立法會大會上表示，去年區議會選舉投票日晚上，電子選民登記冊系統故障，以致票站一度暫停投票。（立法會直播截圖）

容海恩關注政府電子系統接連故障

容海恩今日（17日）在立法會大會上表示，去年區議會選舉投票日晚上，電子選民登記冊系統故障，以致票站一度暫停投票；而早前政府的康體服務預訂系統「康體通」亦出現「重複訂場」及系統癱瘓的情況，詢問當局未來如何檢討及改善政府電子服務系統等。

孫東指選舉事務處本身已檢查和測試電子選民登記冊系統。（立法會直播截圖）

資科辦推出「外判項目管理指引」助監督承辦商

孫東表示，隨政府推動電子化，早已預料會出現不同突發情況。就投票日事故，孫東指選舉事務處本身已檢查和測試電子選民登記冊系統，包括選舉事務處資訊科技管理組的內部測試、選舉事務處委託第三方獨立測試，以及選管會轄下技術資訊委員會作最後審視，選管會在事故後已成立專責小組調查成因，將於選舉完成後的三個月內公布調查結果。

孫東續指，為協助各部門管理及監督承辦商，資科辦已經推出「外判資訊科技項目管理執行指引」，各部門會監督承辦商，如果承辦商的表現不達標準，各部門可以按合約條例採取行動，包括發出警告、要求賠償、終止合約等。

梁美芬質疑未完成調查便稱與外來干擾無關

不過，梁美芬似乎不滿意政府解釋，表示自己親身目睹有市民因未能投票而感到失望，認為投票率本可高達近30%，質疑政府未完成調查便稱事故與外來干擾無關，詢問政府會否引入內地專門部門，制定後備方案。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府做任何安排時，都會有後備方案，區選當晚亦隨即啟動紙本投票安排，需時半小時內決定是否採取後備方案，政府也需要準備時間，做預演，但因應不同票站情況，推出紙本投票的時間不一。

孫東表示，資科辦以往主要服務部門，不過政府認同要加強資科辦角色及作用，包括負責招標，項目開發上增加職能，不再只是從旁指導。（立法會直播截圖）

孫東：資科辦以往主要服務部門為核心 角色要加強

容海恩表示，市民及政團對今屆區議會選舉都有極大期望，指有市民未能投票失望，詢問當局可否加強資科辦主責系統開發的職責、及挑選承辦商等工作。孫東表示，資科辦以往主要服務部門，不過政府認同要加強資科辦角色及作用，包括負責招標，項目開發上增加職能，不再只是從旁指導。

工聯會梁子穎表示，早前曾在網站上申請「港車北上」失敗，透過「1823」投訴卻獲回覆指「無問題」，後來他再向運輸及物流局局長政治助理陳閱川反映問題後，才得到解決方案。（立法會直播截圖）

梁子穎申請「港車北上」失敗 向政助求助才解決

工聯會梁子穎表示，早前曾在網站上申請「港車北上」失敗，透過「1823」投訴卻獲回覆指「無問題」，後來他再向運輸及物流局局長政治助理陳閱川反映問題後，才得到解決方案，詢問當局會如何改善投訴方法。孫東表示，未來成立的數字政策辦公室正正是擔任了整體領導作用，相信屆時可改善該問題。

選委界黃錦輝認為，要做好數字化政府不能單靠「外判」，詢問當局會否做好公務員科技培訓，以及會否招聘更多科技人員，甚至與高等院校合作。孫東表示，建立智慧城市及政府必須整個社會的共同努力，政府亦有透過輸入外來人才來補充香港對科技人才的需求，

選委界陳紹雄提到，資科辦要求大型電子政務服務推出前要有第三方獨立測試，詢問當局何為「大型電子服務」，有何分辨準則？孫東表示，「大型電子服務」意味與市民生活息息相開、牽連面廣。