區議會選舉｜電子選民登記冊系統故障　民建聯：影響黃金時段投票

區議會選舉昨日（10日）舉行，電子選民登記冊系統晚上一度故障，選舉延長至午夜12時。地區直選「大贏家」民建聯今日（11日）召開記者會，主席陳克勤指出，昨晚8時是投票的「黃金時間」，勢對各政團有所影響，「市民未必願意等一小時，返屋企再出嚟」，但認為選管會已盡能力 。



民建聯今屆區選出戰44 個選區，最後取得 41 席，在「南區東南」、「觀塘東南」、「沙田南」未能取得議席。

陳克勤：晚上8時為市民投票「黃金時間」

民建聯主席陳克勤表示，是次選舉得票率符合預期，他形容，是次選舉是完善選舉制度及地區治理工作的「最後一里路」，意義非常大，整個過程和平有序地進行。他重申，是次選舉在很多地區並非持「必勝」的把握，因為有不少「白區」以及新參選人，在選舉過程面對極大挑戰。

他提到，無可否認，系統故障對市民投票有一定影響，晚上8時為市民投票的「黃金時間」，市民未必願意等一個小時，或回家後再投票，對不同政團有所影響。不過他認為，選管會適當加時，「應該可以抵銷返市民嘅不便，如果佢真係好希望去支持某一個政團或者候選人，佢都係會返落嚟投票。」他指，選管會已盡能力恢復系統以及讓市民投票 。

現任民建聯主席陳克勤表示，是次選舉得票率符合預期，他形容，是次選舉是完善選舉制度及地區治理工作的「最後一里路」。(廖雁雄攝）

陳勇：政府已吸納經驗，未來有更多保障

民建聯副主席陳勇表示，「你唔會因為個手機、電腦有唔確定嘅down機或者唔夠電就放棄去用，呢個係一個過程」他指，相信政府已吸納經驗，未來選舉會得到更多保障。

被問到投票率低時，他指，今次市民投票氣及熱情氛比以往大，十分認真地對比不同候選人的政綱，「新選制之下，比政綱、比能力、比服務，讓香港市民更加理性地選擇真係幫佢做嘢嘅區議員。」

他表示，對今次投票率感滿意，同時反映市民對新選制的支持。他強調，投票率高低受不同因素影響，倒如有市民可能覺得今次選舉均為愛國者，對投票熱情較低，亦可能有市民北上遊玩，而沒有投票。他表示，未來會與不同黨派以及獨立候選人合作解決地區問題。

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1/ 民建聯表示，對結果感到滿意，又指，系統故障對市民投票有一定影響，認為選管會採取了合適的應對方法。(廖雁雄攝）

2/現任民建聯主席陳克勤表示，是次選舉得票率符合預期，他形容，是次選舉是完善選舉制度及地區治理工作的「最後一里路」。(廖雁雄攝）