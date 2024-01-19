一簽多行｜工聯會促重推並增多個內地城市　吸引更多內地客訪港

訪港旅客人次仍未恢復至疫情前水平，工聯會多個屬會今日（19日）請願，促請恢復深圳居民的「一簽多行」，並增加內地居民赴港個人遊城市名單，吸引更多內地旅客訪港，文化體育及旅遊局派出政治助理招文亮接請願信。



工會促恢復「一簽多行」並擴大至多個內地城市

工聯會立法會議員鄧家彪、郭偉强和陸頌雄，早上聯同工聯會屬會香港旅遊業僱員總會、香港百貨商業僱員總會、飲食業職工總會、酒店及餐飲從業員協會，到政府總部外請願。工會認為去年訪港旅客3400萬人次，僅達疫情前旅客人次約一半，要擴大「一簽多行」至大灣區多個內地城市，增加訪港內地旅客，帶動本港旅遊業收入及就業機會。

此外，工會促請港府為內地旅客提供更便利的簽證安排，以及增加內地旅客的免稅額；望酒店業僱主提高從業員的福利待遇，提升酒店業服務質素。

工聯會立法會議員鄧家彪、郭偉强和陸頌雄，早上聯同工聯會屬會香港旅遊業僱員總會、香港百貨商業僱員總會、飲食業職工總會、酒店及餐飲從業員協會，到政府總部外請願。（馮子健攝）

工聯會促增加24小時通關口岸

陸頌雄表示，隨著內地旅客訪港人次上升，應增加24小時通關口岸；同屬工聯會的立法會議員鄧家彪表示，北區水靜鵝飛，水貨客問題不會再存在，認為應加強兩地通關效率。郭偉强表示，部分行業仍「有工冇人做」，應提高本地僱員的收入及調整工作量。