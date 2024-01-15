旅遊新常態｜民建聯倡重推一簽多行　善用「球王」美斯訪港吸客

民建聯今日（15 日）就本港旅遊業未來發展提出多項建議，包括要加大力度吸引中東和東盟旅客、向中央爭取重推一簽多行和擴大自由行至更多內地省市如哈爾濱等，並增加24小時通關的口岸，及利用體育盛事吸引旅客來港，又建議當局效法倫敦的LONDON PASS，推HONG KONG PASS為旅客提供景點優惠。



民建聯建議政府發展高質量旅遊（民建聯直播截圖）

民建聯指，隨著香港與內地的交通便利提高，內地旅客的旅遊模式出現變化，除夕夜大量內地鄰近城市居民選擇「不過夜」，倒數後隨即返回內地，當中因多項安排未完善而導致大量內地旅客滯留本港，令香港旅遊經濟發展及形象受損。該黨建議政府可以趁着此事件檢討本港整體旅遊經濟發展政策的未來走向，透過加強跨部門協助溝通、多措並舉，加速推動高質量旅遊發展。

其中，立法會議員周浩鼎指，他去年曾出訪中東，指當地人對香港和內有興趣，但認識不深，建議港府要在當地加強宣傳，提升旅發局在杜拜設代辦加強支援和宣傳。他又指，通關後訪港的東盟旅客數字理想，認為有關方面可繼續加強宣傳吸客。

另一名立法會議員劉國勳則指，去年訪港的三千四百萬旅客當中，內地旅客仍是主要來源，他又指內地旅客不論過夜或即日來回也具有購物力，認為港府應全方位加與內地聯通，建議把自由行城市，由現時49個內地城市，進一步擴大至更多省會或大城市哈爾濱等；及優化大灣區及內地居民簽證，由於水貨客現時已可比較好地解決，他認為是適合時機重推一簽多行，並可考慮擴展至大灣區以至其他廣東省城市，吸引更多內地客。

此外，他指必須加強通關的便利，尤其是增加24小時通關的口岸，例如深圳灣和香園圍屬可考慮，及在特別日子或特別假期，把鐵路口岸通關時間延長至凌晨二或三時。劉國勳又稱，期望政府向中央爭取放寬訪內地訪港旅客的免稅額，由現時五千元增至三萬元，便利訪港內地旅客購物。他又指，政府要開發更多新景點，如生態旅遊，認為文化體育及旅遊局可協助生態遊的營辦商，一條龍申請相關牌照。

美斯下月訪港作賽，掀起搶票潮。（美聯社）

而作為民建聯民政及體育事務發言人的立法會議員鄭泳舜指，可以透過體育帶動旅遊，他形容，碧咸為班主、阿根庭球王美斯效力的國際邁阿密下月訪港：「是足球盛宴」，認為可吸引不少球迷專程來港觀戰，又指稍後的七人欖球賽也可以吸客。他強調，還有啟德體育園今年會續步啟用，當局也要思考如何在此新場地安排賽事吸引旅客。

鄭泳舜又英國的LONDON PASS為例，指包含景點入場、交通及一些戲劇的購票優惠，認為可參考推出香港PASS便利旅客。