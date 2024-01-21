財政預算案｜陳茂波：短期經濟受挑戰　推措施會盡力平衡公共財政

財政預算案下月28日發表，財政司司長陳茂波繼日前為甚囂塵上的新稅項傳聞解畫，表明不具備條件開徵資本增值稅，亦不會考慮陸路離境稅及消費稅之後，今日（21日）發表網誌提到，本港面對外圍環境不明朗因素，經濟短期內面對一定挑戰，預算案會充分兼顧公共財政，盡力推出適當平衡的措施。



未來兩年全球經濟展望趨向負面

陳茂波在網誌引述世界經濟論壇發表的《全球風險報告2024》指，大部分受訪者對未來兩年全球經濟的展望都趨向負面，經濟前景不明朗將為許多經濟體帶來沉重壓力，各地中低收入民眾的生活或面臨更大壓力，與會者均認同全球各地應致力重回以世貿為核心、以規則為本的多邊貿易體制，共同努力促進自由貿易和投資，全球經濟才能更好地復蘇。

預算案會兼顧公共財政 盡力推出平衡措施

他說，面對外圍種種不明朗的因素，香港作為細小、全開放型的經濟體，短期內也無可避免面對一定挑戰，籌備新一份財政預算案時，政府會繼續密切注視經濟情況的最新發展，在充分兼顧公共財政狀況下，盡力推出適當平衡的措施，致力保持香港的經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。

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世界經濟碎片化讓全球復蘇面臨挑戰

陳茂波又在網誌回顧上周到瑞士達沃斯，參與世界經濟論壇年會的得著，他說行程期間出席一系列會議，跟不同國家的政府首長、財金官員、國際組織的主要負責人，以及工商專業界代表會面，達成了三大目標：說好香港故事、說好中國故事；擴大香港朋友圈；為招商引資、開拓新市場的工作鋪路。

陳茂波表示，當前複雜多變的國際大環境，加上地緣政治、單邊主義、保護主義等，讓世界經濟變得碎片化和更加脆弱，拖累全球經濟增長，亦讓全球復蘇面臨更大的挑戰。