亞洲金融論壇｜李家超：國際市場碎片化令金融系統萎縮及不穩定

亞洲金融論壇今天（24日）起一連兩日在會展舉行，行政長官李家超致辭時提到，國際市場碎片化減少市場流動性，令金融系統萎縮及不穩定，認為國際合作前所未有地重要，香港將繼續成為國家的領先金融中心及國際金融中心，在一國兩制下為世界各地企業創造機會。



行政長官李家超。（蘇煒然攝）

論壇由特區政府和貿發局合辦，主題為「多邊合作 同譜新篇」。李家超說，香港在的亞洲心臟位置，在國家的支持及一國兩制下，特區繼續是國家的領先金融中心及國際金融中心，為亞洲及全球企業創造機遇，相信金融業在嚴峻挑戰下仍能篷勃發展。他又說，香港擔當超級連繫人和超級增值人，聯繫東西，一定會為實現國際社會共同的光明未來作出貢獻。

截至前年年底，香港管理近4萬億美元的資產，成為亞洲領先的國際資產管理中心，李家超說香港是國際金融市場間不可或缺的資本橋樑，港交所就維持惡劣天氣下交易的諮詢本月完結，確保投資者在惡劣天氣下繼續在交易時段管理資產。

李家超又說，已為亞洲金融論壇的嘉賓預留數百張香港故宮文化博物館免費門票，邀請嘉賓參觀不同景點，亦提供中環蘭桂坊免費導賞，以及帆船遊覽維港活動等。