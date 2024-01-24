垃圾徵費｜謝展寰︰半年適應期仍可考慮延長　提醒勿用淘寶翻版袋

垃圾徵費二度押後至８月實施，環境及生態局局長謝展寰指，實施後仍然會有６個月的適應期，讓市民學習和嘗試，形容適應期不算很短，不過如有需要可以考慮延長適應期。對於淘寶出現偽冒指定垃圾袋，謝展寰指交由海關調查，提醒市民不能使用偽冒袋。



陳學鋒：可否延長適應期？ 謝展寰︰有需要可考慮延長

當局去年11月曾表示６個月的垃圾徵費適應期可以延長，民建聯立法會議員陳學鋒指，社會對垃圾徵費運作不熟悉，本身是移風易俗的行為，關注可否延長垃圾徵費適應期。謝展寰回應指4月1日先在政府部門先行先施，再安排其他樓宇先行先試，演練作用亦有展示作用，讓社會明白具體操作如何，相信大眾會放心，8月1日實施後仍有６個月的適應期，讓市民學習和嘗試，６個月的適應期亦不是很短的時間，如有需要可以考慮延長適應期。

何俊賢關注濫收管理費 謝展寰︰建議列明所需費用免誤會

民建聯立法會何俊賢關心實施後可能出現濫收管理費的情況，謝展寰回應指實施垃圾徵費後棄置垃圾運作跟現在基本上一樣，將來只是要購買指定袋，至於棄置大型傢俬，不同屋苑有不同的方法，但不外乎請人棄置，本身都要支付棄置費用，建議公司列明垃圾徵費所需費用，避免誤會。

政府10月底起陸續於五個公共屋邨推行廚餘收集試驗計劃，在約30座樓宇地下設置智能回收桶。（廖雁雄攝）

新春前將有一百條公共屋邨安裝智能回收桶

謝展寰指，每年農曆新年前都出現垃圾棄置高峰期，食環署本月16日起在全港各區展開歲晚清潔大行動，期間在各區設立超過二百個臨時垃圾收集站。綠在區區方面，他指農曆新年前環保署已要求相關營辦團體增加人手，以及農曆年廿八把營運時間延長至晚上十時，應付可能增加的回收物數量，全港公共回收點會逐步增加至超過二百二十個。廚餘回收方面，署方去年第四季起逐步在所有公共屋邨增設智能回收桶，預計農曆新年前將有一百條公共屋邨完成安裝。

垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

淘寶偽冒指定垃圾袋個案交海關調查

他又指，留意到近期有內地購物平台聲稱售賣指定垃圾袋，經查證後確定並非獲授權的零售商。他指雖然偽冒垃圾袋較便宜，但並非法律規定的指定袋，市民不能用來棄置垃圾，已經將個案交由海關調查。