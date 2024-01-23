垃圾徵費｜李家超：押後實施做法務實　沒正面回應官員問責

垃圾徵費二度押後至今年8月實施，行政長官李家超表示，是為了讓大眾更了解政策運作，反映政府實事求事。被問到是否有官員需要因誤判形勢而問責時，李家超說，會本著沒有最好、只有更好的態度推動和解說，未有正面回應問責。



行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

押後垃圾徵費反映實事求是 沒正面回應官員問責

周二（16日）李家超出席行政會議前見記者時強調，垃圾徵費將於4月1日如期推行，惟3天後後政府突然宣布押後至8月1日實施。他今天（23日）出席行會前，被問到押後原因及是否有官員需要因誤判形勢而問責時說，環境及生態局以實事求是態度處理問題，期望延遲實施可以讓社會更清晰了解垃圾收費的安排。他指，政府部門及建築物會先行先試落實垃圾收費，透過演練獲取經驗改良，宣傳教育工作不會停止，除了文字解讀，更會有視像示範，民政事務處亦會參與解說，安排官員向區議員解釋。李家超未有正面回應官員問責問題。

李家超：過程會出現新問題，希望市民告知

他強調垃圾徵費已經是法律，現時只是討論如何落實執行，同時需市民配合執行，相信市民認同要有綠色、衛生、可持續發展的環境，便會理解政府為何推行垃圾徵費。他續指過程會出現新問題，希望市民告知，大型計劃涉及香港整體七百萬市民，必然每個人的環境和問題都不一樣，稱本著沒有最好、只有更好的態度推動和解說，每一個問題出現，就要考慮有甚麼好的方法解決，希望大家理解。

目標香港未來「零個堆填區」

被問到香港回收設施與深圳有否合作的空間，李家超指港府都在努力在不同的區設立很多回收點，屋邨設收集站，長遠而言希望減少垃圾、增加回收，目標香港未來會「零個堆填區」，向目標邁進需要長時間的努力，希望社會大眾要共同理解，共同落實做好件事。