垃圾徵費｜謝展寰主動回應膠袋易爛：子彈打唔穿？係一般垃圾袋啫

垃圾徵費延遲至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今日（22日）出席立法會環境事務委員會會議匯報工作進度，他強調推遲政策實施時間是負責任的做法，期望透過政府演練，讓大眾更清楚執行細節。



謝展寰又主動提到昨日（21日）網上流傳聲稱指定垃圾膠袋易爛的影片，他當場拿出指定垃圾膠袋實物向議員展示，並用力扯了一扯以示耐用。不過，有網民發現環保署發布用作闢謠的實測片，仍然出現「篤穿」情況，謝展寰說：「係咪子彈都打唔穿？當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」相信市民摸到之後會安心。



垃圾徵費延遲實施屬負責任做法

謝展寰在會議開場白表示，近來發現市民對收費實際操作細節有疑問，作為負責任的政府，有責任在正式實施政策前，應找出日常生活中可能出現的種種問題，並統整及理順。他認為最有效的方法正是實地考察及演練，驗證垃圾收費的操作，「讓事實說明垃圾收費是切實可行，等大家可以安心。」他續指，為令市民及社會更了解計劃實行情況，他上周向行政長官李家超提出需要更多時間向社會大眾解說及實地展示，讓市民更了解政策實行細節。

謝展寰：膠袋係咪子彈都打唔穿？我哋係一般垃圾袋

謝展寰提到昨日（21日）網上流傳一條訛稱指定垃圾膠袋單薄、易爛的影片，他指影片中的膠袋明顯不是政府指定垃圾膠袋，故當局亦隨即拍攝影片，向公眾展示正版膠袋的質素，在使用上與一般膠袋無異，「當然啦，我見到網上又有人問，『你啲膠袋係咪真係唔會爛？係咪子彈都打唔穿』，當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」。

垃圾徵費延遲至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今日（22日）出席立法會環境事務委員會會議匯報工作進度，期間展示指定垃圾膠袋實物，期間更用力扯了一扯。（廖雁雄攝）

謝展寰即場用力扯膠袋以示耐用

不過，有網民發現環保署發布用作闢謠的實測片，仍然出現「篤穿」情況。說畢，謝展寰拿出指定垃圾膠袋向議員展示，期間更用力扯了一扯，「最好嘅方法唔係用口講，甚至拍片都未夠，大家見到、摸到、用埋，咁嘅時候我相信大家就會安心、清楚、明白。」

民建聯陳克勤在會上表示，執行垃圾徵費是「細節決定成敗」，坊間仍有不少市民不了解執行細節。（立法會直播片段）

陳克勤：換光管係咪要扑爛佢（丟棄）？

民建聯陳克勤在會上表示，執行垃圾徵費是「細節決定成敗」，坊間仍有不少市民不了解執行細節，「有居民話如果之後要換光管，咁點處理呢，係咪要扑爛佢（丟棄）？如果你扑爛佢又產生危險，化學物質，或者有玻璃碎」，詢問政府在政策執行上會如何微調。

謝展寰：地拖紮埋一齊長型垃圾平啲 或拆棍回收

謝展寰說：「地拖棍、光管，仲有好多好多嘅嘢，我覺得最好就係實地畀人睇下點做」，他續指地拖棍即使可以貼11元標籤處理，「紮埋一齊長型垃圾平啲，再唔係地拖頭拆左去，棍拎去回收」 ，稱地拖棍及光管均是可回收物料，而垃圾徵費正正是為了鼓勵市民多減廢、分類、回收，強調政府推出垃圾徵費絕對不是為了增加收益，「政府已經講咗好多次啦，我哋收咗返嚟嘅錢係會投放返係推廣減廢回收嘅作用。」

至於執法上，謝展寰認為市民表現過於恐慌，「即係有時候我覺得、我哋見到大家對呢啲嘢嘅恐慌性好大，所以我覺得成單嘢呢……其實我哋睇返所有地方執行、推行垃圾徵費都係3至5年先至……個社會個情緒、風氣、習慣、文化先慢慢改變，所以大家唔需要太過緊張」，強調政策有適應期供大眾、工人、社會等學習及改變，指政策推行初期時，只會針對極端行為執法。

民建聯葛珮帆表示，有不少市民仍不解政府推行垃圾徵費的原因，有部分市民誤以為政府因財赤而想透過垃圾徵費增加收益。（立法會直播片段）

葛珮帆：市民誤以為政府財赤而想增加收益

民建聯葛珮帆表示，有不少市民仍不解政府推行垃圾徵費的原因，有部分市民誤以為政府因財赤而想透過垃圾徵費增加收益，建議政府多加宣傳政策背後理念。她又提出了不少生活事例要求政府在演示階段理順正確做法，如「垃圾槽嗰個問題又係未解決，你係咪打算叫所有大廈都封曬啲垃圾槽呢？否則27樓掉袋垃圾落去，你叫佢摷返出嚟分呢，跟住啲垃圾又爆曬，亦都真係無可能……物業公司解決唔到，居民就會覺得好擾民。」謝展寰認為，上述事例正正說明了先行先試的重要性。

田北辰倡全港免費派膠袋三個月讓市民適應

實政圓桌田北辰直斥政府一再推遲重要政策嚴重害政府威信。田北辰引述去年7月的環境事務委員會會議紀錄，指當時已有議員批評政府宣傳教育不足，及提出擔憂政府會再度延遲實施時間。他認為，法例早已列明政策實施首半年為適應期，容許市民就不同實際例子詢問政府，「所有我哋喺網上見到嘅嘢，呢六個月都會問㗎，咁你而家就驚佢唔問啦。因為都未殺到埋嚟。」他建議政府8月1日「落重藥」，全港免費派發膠袋三個月，讓市民適應「邊做邊學」。謝展寰重申，政府做法是負責任的做法，認為單靠適應期「邊做邊學」，只會引起更多誤解。至於是否需要全港免費派發，他認為減廢回收是需要全民參與，期望鼓勵物業管理公司自行購買指定膠袋。