23條立法｜建制政黨齊聲支持配合　新思維稱市民憂影響自由冀解說

特首李家超今日（25日）到立法會出席互動交流答問會，提及基本法23條立法準備工作已在衝線的直路，須把握時機盡快立23條應對國安風險。多個建制政黨在會後主動見記者，齊聲支持23條立法，配合做好政府宣傳工作。新思維表示，市民擔心23條立法會影響言論、新聞、集會自由，期望政府做好解說工作。



民建聯：會利用地區網絡宣傳解說23條

民建聯主席陳克勤指，民建聯全力支持23條立法工作，補上國安短板是特區責任，感覺非常重要和有逼切性，23條構建更安全的法制及執行機制，保障權利及自由，民建聯會支持審議工作，期望政府盡快交文件到立法會討論，民建聯都有分工，部分會參加法案委員會工作，部分會與商會團體討論法例，地區方面會利用網絡解說。

民建聯副主席陳勇表示，社會安全及穩定能夠促進國際大都會的發展，建議加強宣傳，呼籲市民將23條與歐美國安法比對，並共同宣傳23條。

經民聯：23條有助穩定營商環境 望港府盡快反駁抹黑

經民聯主席盧偉國說，全力支持及配合23條立法工作。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，工商界同樣全力支持23條立法，認為有助進一步穩定營商環境、消除招商引資的潛在風險，指現時是最好的立法時機。他又指，相信未來數月，有心人士、敵對人士會借勢炒作、抹黑、攻擊，經民聯會全力對外解說，亦期望港府對抹黑行為有周全的預備方案，盡快反駁。

盧偉國：諮詢期不需要太長，討論非今天才開始

經民聯立法會議員梁美芬認為，23條立法反映國家非常信任香港，「香港20多年冇交到功課，香港社會要珍惜自行立法寶貴嘅機會」 ，強調23條立法符合國際標準。被問到政府為何不使用「白紙草案」作諮詢，以及工商界有否反映憂慮時，林健鋒稱國家安全對投資環境有良好影響，盧偉國認為諮詢過程不需要太長，「因討論非今天才開始」。

自由黨：已預留時間審議23條 望是「藍紙草案」

自由黨黨魁張宇人表示，特區政府提交23條立法是刻不容緩，正準備參與工作，自己沒有擔任事務委員會主席，已經預備時間全力支持23條審議。張宇人希望是「藍紙草案」，加快審議，認為國安真空期已經太長。

工聯會：英美國安法極端嚴苛 全力配合解說

工聯會會長吳秋北表示，要盡快為23條立法，有效維護國安。他又斥英、美國安法極端嚴苛，其法律固若金湯「連蚊都飛唔入」，工聯會會全力配合解說23條立法原意及精神，令全社會凝聚落實23條立法共識，會員間會對群眾宣傳，歡迎市民加入義工參與工作。工聯會立法會議員梁子穎表示，維護國家安全法例針對極少數份子，對廣大市民、打工仔提供安全就業環境，認為會吸引外來投資、更多人來港工作旅遊，整體有利多於弊，要消除誤解。

問及諮詢期及會否上半年要完成立法。吳秋北表示諮詢期是由政府安排，社會有充分共識2019年「黑暴」讓市民知道維護國安重要性，要配合有關諮詢工作，盡快立法。

新思維：市民憂影響自由 倡做好解說工作

新思維主席狄志遠表示，2003年23條立法造成風波，現時仍有不少市民擔心23條立法會影響言論、新聞、集會自由等，期望政府做好解說工作，「真心去聽、了解市民憂慮、民意」。

何君堯：有志者事竟成 7.1前完成立法絕對有可能

選委界立法會議員何君堯指，23條立法網上支持人數達到219萬，形容現在是「守得雲開見廿三」。他指外國有虛假報道，希望正視涉及國安的假新聞。他又說，有志者事竟成，今年6月30日完成立法絕對有可能。