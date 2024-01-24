23條立法｜鄧炳強未正面答何時諮詢　僅稱：早一日立法少一日風險

《基本法》23條立法已提交至今年立法議程，《香港01》昨天（23日）引述消息指，當局最快於農曆新年前就23條立法展開公眾諮詢，很可能採用「藍紙草案」。保安局局長鄧炳強今日（24日）在立法會被記者追問時未有正面回應何時展開公眾諮詢，僅表示：「咁我諗23條立法係要盡早做，早一日立法，就少一日嘅風險」。



《基本法》。（資料圖片）

消息：23條最快新春前展開公眾諮詢 擬用「藍紙草案」

消息指，當局最快於農曆新年前就23條立法展開公眾諮詢，採用「白紙草案」， 即沒有官方既定立場，只就初步草擬的條文諮詢的方式。換言之，當局很可能會採用「藍紙草案」，即已草擬好立法框架，訂明政策底線，經行政會議通過並刊憲後進入立法程序，交立法會審議，修訂需要經議員通過。

鄧炳強今日（24日）出席立法會大會後，被記者追問目標是否在立法會休會前完成23條立法。（文睿攝）

鄧炳強被追問23條立法進度：早一日立法、少一日風險

鄧炳強今日（24日）出席立法會大會後，被記者追問目標是否在立法會休會前完成23條立法，及採用「藍紙草案」的原因時，他未有正面回應，僅稱23條立法愈早完成愈好，稱「早一日立法，就少一日嘅風險」。

鄧炳強去年11月在立法會回答質詢時，曾提到「白紙草案」的諮詢形式未必是最有效率，認為交由法律專家擬條文是最好的。特首李家超明天（25日）到立法會出席互動交流答問會，主題之一為23條立法，他重申港府會盡快完成工作實踐未履行的憲制責任，會探討應該如何確保23條有前瞻性維護國安、香港安全、保障香港長期穩定。