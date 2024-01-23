23條立法｜消息：公眾諮詢擬農曆新年前展開　不採用「白紙草案」

《基本法》23條立法已提上今年立法議程，惟未確定提交草案的時間。消息指，當局計劃最快於農曆新年前展開公眾諮詢，不會採用沒有官方既定立場的「白紙草案」，換言之很可能採用「藍紙草案」，草擬好立法框架後，便進入立法程序，交立法會審議，修改空間有限。



新思維立法會議員狄志遠向《香港01》表示，「白紙草案」市民參與度較大，不希望用「藍紙草案」是為了草草諮詢「走程序」，促請向市民清楚解說，釋除疑慮，否則無助穩定民心。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，最新的基本法23條草案，條文不會寫得太具體免日後要修例「慨括性嘅條文可應對瞬息萬變」。



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李家超：盡快完成23條立法

《基本法》23條立法雖然已提上今年立法議程，但只列明擬於今年上半年或下半年提交上立法會。周四（25日）立法會舉行的互動交流答問會，主題亦會討論23條立法，行政長官李家超今天（23日）談及23條立法時重申，會盡快完成工作實踐未履行的憲制責任，會探討應該如何確保23條有前瞻性維護國安、香港安全、保障香港長期穩定。

保安局局長鄧炳強。（梁鵬威攝）

鄧炳強：「白紙草案」並非最有效率

保安局局長鄧炳強去年11月回應23條立法進度時，提到諮詢工作必然是多樣化，任何市民都可表達意見，至於會否以「白紙草案」形式，他認為並非最有效率，交由法律專家草擬條文最好。

坊間對《基本法》的爭議和討論，往往只圍繞住有關國家安全的23條、普選行政長官及立法會的45及68條等，卻忽略了145條賦予港人的社福權利。（資料圖片）

消息：23條公眾諮詢新年前展開 不用「白紙草案」

據了解，當局會於農曆新年前展開公眾諮詢，不會採用「白紙草案」，即沒有官方既定立場，只就初步草擬的條文諮詢。換言之，當局很可能會採用「藍紙草案」，即已草擬好立法框架，訂明政策底線，經行政會議通過並刊憲後進入立法程序，交立法會審議，修訂需要經議員通過。「藍紙草案」不能撤回，相反「白紙草案」可以不立法，沒有完成立法的期限。

2003年23條立法，政府當時不發表白紙條例草案，認為以「藍紙草案」形式，已可達致諮詢意見的目的，並表示會聽取各界意見，例如對新聞自由或學術自由可能受到影響的關注，在最後訂定草案前作出修改，最終引發社會爭議，50萬人上街遊行，最後未能成功立法。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：23條條文不會太具體 以便靈活應對瞬息萬變

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時說，今年經修訂後將立法的基本法23條草案，將較英國、美國的溫和，不過要有效應對新出現的國安風險，包括金融、貿易、網絡安全方面，同時要有效防止美西方插手干預本港事務，過程中要與中央溝通，「聽上面意見，國安點可以唔同上面傾呢？」，他相信條文不會寫得太仔細，「立法時更具靈活性，更加唔會講具體，日後修例更加慘，慨括性嘅條文可應對瞬息萬變。」

狄志遠不介意被搶焦點(歐嘉樂攝)

狄志遠：不希望用「藍紙草案」是為了草草諮詢走程序

新思維立法會議員狄志遠向《香港01》表示，不想爭拗「白紙草案」還是「藍紙草案」比較理想，最重要是政府聽到市民對23條的意見，「『白紙草案』市民參與、空間大啲，唔希望用『藍紙草案』是為了草草諮詢走程序」，促請當局要向市民清楚解說，令社會不會擔心一直以來擁有的言論自由、新聞自由受影響，否則無助穩定民心。