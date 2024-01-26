23條立法｜林定國：立法要具前瞻性　須與香港國安法兼容

律政司司長林定國指要盡快完成《基本法》23條立法，諮詢期間會確保市民有機會表達意見，不會形容諮詢時間短。至於擬議中的23條立法，日後相關案件是否與《香港國安法》案件一樣，不設陪審團，他只稱23條與國安法要兼容互補。



他又指，立法內容要有前瞻性，應對未來可能出現全新形式的國家安全風險。



律政司司長林定國。（立法會直播片段截圖）

林定國接受商業電台訪問時指，包括諮詢在內的每個23條立法階段，都要盡快完成，但不會形容諮詢時間短，會確保市民有合理機會表達意見，會主動在不同界別進行會主動諮詢工作，指會盡量聆聽不同界別人士意見，達到集思廣益。

他又指，科技日新月異，除了眼前的國安全風險，未來可能出現全新形式的風險，23條立法要有前瞻，要有足夠的工具應對。

至於「封網」、禁止瀏覽部分網站是否手段之一，林定國則指，目前未是成熟階段談論立法內容，重申23條會平衡國家安全及人權自由，包括言論自由，但指言論自由並非絕對，為確保國家安全可有合理限制。

至於本地立法的23條內容，會否與國家的《反間諜法》及《國家秘密法》等全國性法律看整，林定國指，很難一概而論，但政府不可能不參考國家的法律。而23條案件是否與國安法案件一樣，可不設陪審團，由指定法官審理，林定國稱，包括23條在內的本地法律，不能夠與《香港國安法》有衝突，國安法有凌駕性，與23條的內容要兼容及互補。

林定國又預計，在目前地緣政治形勢下，立法過程中，會受到不友善批評，若批評不正確及不公道，將成立的「應變反駁隊」會作回應。至於為何是「反駁」，而非「澄清」，林定國指反駁隊的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊，專隊的名稱並非重點。