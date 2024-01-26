區議會選舉｜投票率計漏2138張選票少0.05%　選管會稱不影響結果

去年12月區議會選舉投票日電子選民登記冊出現故障，選管會今日（26日）就事件公布調查中期報告時透露，區議會選舉投票人數出現誤算，計漏21個位於懲教院所及警署的專用票站，涉及共2,138張選票，投票率應由原本公布的27.54%增至27.59%，即相差0.05百分點。選管會稱工作人員當日在極大壓力下工作，可理解有關出錯，強調事件不影響選舉結果。



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計漏警署及懲教院所21個專用投票站

選管會指，去年12月區選後公布有119萬3,193人投票，投票率為27.54%。不過由於電子選民登記冊於選舉當晚故障，票站須改用紙本，無法以電子選民登記冊計算投票人數。

選管會稱，當日由於時間緊逼，工作人員在計算投票率時，計漏包括位於警署，以及懲教院所的21個專用投票站，涉及2,138張選票，經修正後的投票率應為27.59%，較本身公布的投票率增加0.05百分點。

▼2023年12月10日 區議會選舉進行期間電子選民登記冊故障▼



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選管會強調過程公開 不擔心提選舉呈請

選管會主席陸啟康強調，當日所有選票都已送到點票站點算，過程公開，他又認為漏計選票絕不影響選舉結果，不擔心有人提出選舉呈請。

▼2023年12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼

