區議會選舉｜宣傳鋪天蓋地　謝偉俊：嚴肅事適可而止　否則淪笑柄

區議會選舉宣傳鋪天蓋地，選委界立法會議員謝偉俊表示支持，但認為要慢慢迎合社會氣氛，適可而止宣傳，因為投票是嚴肅的責任，不適宜為投票率的高低過分宣傳，否則選舉制度可能會淪為笑柄。



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愈谷愈躺平？ 曾國衞：要掌握到個「度」

謝偉俊在小組委員會上指，不要2019年的混亂，甚至有暴力情況 ，又不希望2023年太一面倒由愛國陣營「玩晒」，令社會上相當多的部份市民冷感。他說，新的嘗試自然需要大力宣傳，引述朋友計算每張選票價值約900多元，但認為過份宣傳可能「愈谷愈躺平」，凡事要適可而止。

另外，他指選管會條例限制直幡的高度，但今次選舉未有對違規直幡執法，令人感覺不公平，不如索性在交通安全的前提下放寬條例。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，要掌握到個「度」，認為今次宣傳方法和以往的不一樣，希望有種煥然一新的感覺，「我哋粉墨登場但唔係特別擅長」，努力讓社會感受到誠意。

狄志遠關注成本效益 是否容許要求官員下台

新思維立法會議員狄志遠指政府投入大量人力物力，參與政治多年首見，但投票率不超過30%未如理想，問道今次成本效益如何。他提到宣傳以外還有其他因素影響投票率，例如是否候選人選擇太少或市民不滿制度，問到政府的觀察如何，認為若政府不面對，難以改善日後投票情況。至於加強區議員的認受性，他舉例區議員要幫忙推動施政外，可否反映民意包括要求官員下台，這些言論是否容許。

曾國衞回應指，宣傳區選是政府重要工作，責無旁貸義不容辭，整體來說要做好宣傳工作令市民明白和參與，至於投票率受很多不同因素影響，即使先進國家或城市，亦不見得投票率很高，認為投票率不直接反映市民的支持度，稱社區上很多市民對區選和重塑體系提升地區治理有很大的期望。

他續指希望促進所有選民的參與，包括在學校教育上讓學生從小認知情況，社區上要多宣傳完善地區治理的好處等。他表示議員需要反映民意，只要是理性實事求是的批評和善意，政府會很樂意接受。