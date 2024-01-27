財政預算案｜勞聯倡向港人派$2000「扣減消費券」　推動消費氣氛

新一份財政預算案下月底出爐，勞聯建議政府向本地居民派發2,000元「繽紛扣減消費券」，只要在本地任何場所進行實體消費，即可獲50%消費額扣減，上限為2,000元，推動本地消費氣氛。



勞聯亦建議向經空路來港的旅客以抽獎方式發放面值1,000元的「酒店住宿優惠券」；以及向旅客發放「消費優惠券」，旅客只要留港期間累計消費，包括住宿開支達5,000元以上，即可以先到先得方式換取500元消費優惠券。



勞聯建議向經空路來港的旅客以抽獎方式發放面值1,000元的「酒店住宿優惠券」。（李宇婷攝）

新一份財政預算案下月底出爐，勞聯昨日（26日）就建議會見財政司司長陳茂波，其中為吸引更多海外和高消費旅客來港，主席林振昇建議向經空路來港的旅客以抽獎方式發放面值1,000元的「酒店住宿優惠券」，每年派發50萬張，為期兩年；以及向旅客發放「消費優惠券」，旅客只要留港期間累計消費，包括住宿開支達5,000元以上，即可以先到先得方式換取500元消費優惠券，同樣是每年派發50萬張，為期兩年。

林振昇指出，本港各項經濟活動自去年初起持續復蘇，但步伐仍較大家預期的緩慢，加上在高息環境及國際地緣政治緊急局勢持續下，市民和打工仔因而受到不同程度的影響。

倡降交通補貼門檻至200元

他認為政府應適度推出為民紓困措施，建議可考慮包括降低「公共交通費用補貼計劃」申領門檻至200元、延長住宅用戶電費補貼計劃、寬減薪俸稅和入息稅上限一萬元、寬減全年差餉和發放額外各種政府援助津貼一個月。

為減輕家庭財政壓力和支援青年置業，林振昇建議推出三項稅務措施，包括提高父母及供養祖父母或外祖父母免税額，60歲或以上提升至60,000元、55-59歲提升至30,000元；提高子女免稅額並設兩級制，首名子女增至150,000元；第2至9名增至225,000元，以及將「子女出生課稅年度的額外免税額」的扣除年期，延長至子女出生後兩個課稅年度，即最多可獲三個課稅年度的扣減；以及豁免39歲或以下青年首置住宅物業印花稅，樓價上限為不高於600萬元，一生只能獲此稅務豁免一次。

倡累進式本地就業徵款 預計每年帶來數千萬收入

秘書長周小松則建議增設累進式的「促進本地就業徵款」，向經補充勞工優化計劃或行業輸入勞工計劃聘請外勞的僱主徵收額外款項，用以補貼各項鼓勵本地勞工就業措施，徵費率按外勞佔該企業工作人口比例分級收取，外勞比例愈高則徵費率愈高，最低級別為每月100元、最高級別為每月300元，預計每年可為政府帶來數千萬元收入。另外，他關注殘疾人士就業困難問題，建議為聘用殘疾人士的僱主提供稅務優惠，每聘用一名殘疾員工可獲2,000元利得稅的扣減。

勞聯促請政府加強鼓勵生育措施。（資料圖片）

周小松又促請政府加強鼓勵生育措施，建議增加侍產假至7天及改為全薪支付，由政府補貼僱主支付額外的薪酬開支的50%，每名僱員以6,000元為上限，估計有約3萬多人能受惠。

此外，他建議政府研究立法增設有薪育兒假制度，規定養育三歲以下子女的父母各自可享至少十天全薪育兒假，同時設立「發還育兒假薪酬計劃」，向僱主發還僱員在放育兒假期間應向其支付的薪酬開支之 50%，每名僱員上限為16,000元。