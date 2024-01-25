財政預算案｜民建聯促樓市全面撤辣　倡重推租置計劃增庫房收入

《財政預算案》下月28日發表，民建聯今日（25日）與財政司司長陳茂波會面，提出84項建議。黨主席陳克勤稱，經濟復甦面對挑戰，香港作為外向型經濟體，受全球很多不確定因素影響，建議全面撤銷「樓市辣招」，望政府部門減少1%開支之餘，再檢視如何進一步減少政府開支，但強調經濟仍待復甦，不應增加民生有關的收費。



民建聯：樓市辣招不合時宜 倡放寬抵押貸款百分比

民建聯副主席周浩鼎說，全面撤銷「樓市辣招」的建議是聽取市民、持份者後的綜合意見，稱「辣招」當年為抑壓炒風，但「辣招」已經不合時宜，需要撤銷。副主席陳學鋒期望，重推公屋租置計劃，倘將20至30年樓齡的單位賣出，料為政府每年帶來收入高達一百億元，十年可高達一千億元。

民建聯進出口界立法會議員黃英豪建議，財政司與金管局放寬抵押貸款百分比，讓客戶自行評估風險，藉此令更多資金流入房地產和金融市場。總部經濟方面，他認為要提供稅務優惠，利得稅下降至8.25%，提升競爭力及國際金融中心地位。

《財政預算案》下月28日發表，民建聯今日（25日）與財政司司長陳茂波會面，提出84項建議。（夏家朗攝）

促烈酒稅稅率大減90%

民建聯副主席葛珮帆則建議調低烈酒稅稅率，稱酒業帶來稅收，而國內烈酒稅收比較高，如將本港的烈酒稅由100%減低至10%可增加收入。此外，她亦建議發展「低空經濟」，期望無人機攝影、製作產業與大灣區內地城市合作。

民建聯副主席陳恒鑌提到國泰機師嚴重不足，期望政府考慮到香港航空樞紐的地位，與國泰交涉，回復到以往的服務能力。

促延長電動車一換一計劃

電動車一換一計劃方面，陳克勤表示整體電動車輛數目現時佔比不足8%，未達到雙碳目標，應該維持計劃並帶動整個產業發展。陳恒鑌表示，計劃需要延長，因目前全港電動車僅得7萬架，加上面對充電樁電力不足問題，認為要發展充電設施用地。

倡增加賭博種類 政府債券容許強積金認購

就打擊非法賭博方面，民建聯立法會議員劉國勳指每年香港非法賭博有1500億元，參與非法賭博的人數更有增長，為令市民到合法賭博平台，應增加賭博種類。另外，他又認為應精簡發展商程序，他留意到香港的建築成本為亞洲第一、全球前列，擔心會出現「麵粉貴過麵包」，促政府善用創新科技降低成本。

他又指，未來北都發展需要大量資金，除加強公私營合作外，政府亦可透過發債，利用MPF購買政府債券，相信可以減輕政府財政負擔，為大型項目融資提供出路，亦可為市民提供穩定回報。