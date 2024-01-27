照顧者｜專線已接獲過萬宗來電　查詢服務、情緒輔導各佔30%

照顧者普遍有生活壓力，需要協助甚至輔導。社會福利署委聘東華三院營辦的182 183照顧專線，自去年9月26日投入服務至今，已經接獲超過1萬宗來電。



孫玉菡到訪照顧者支援專線中心。（勞工及福利局Facebook）

照顧專線設有30條線，由超過100名專業社工輪值接聽。在過萬宗來電中，查詢社區支援服務和尋求情緒輔導的各佔約30%，照顧問題和經濟困難等分別佔約15%和約10%，餘下的涉及健康和房屋問題，以及查詢暫顧服務等。

截至1月1日已轉界超過290宗個案

截至今年1月1日，專線已轉介超過290宗個案至相關單位，為他們配對適切服務以提供長期支援。另外還有8宗個案以外展方式提供危機處理，以解決燃眉之急。專線社工在處理以老護老的個案時，按照顧者的實際情況作出危機評估，並按需要進行外展探訪。「外展慰問包」有個人洗漱用品、水和乾糧，以備不時之需。

適時安排暫託服務及情緒支援

勞工及福利局表示，有本身患病的照顧者透過專線轉介親人接受緊急住宿暫託及交通津貼，自己則可安心接受治療。另有雙老家庭獲轉介至長者鄰舍中心接受社交及情緒支援，並安排輪候長者長期護理服務。

殘疾人士照顧者方面，有家長在照顧有特殊需要兒童時感到壓力，社工安排照顧者求醫，期間一直與救護員及醫護人員保持溝通，確保得到所需支援，事後除安排社工跟進家庭狀況外，同時安排醫務社工提供協助。專線亦為殘疾人士照顧者提供相關資訊，有個案經專線獲安排入住私營殘疾人士院舍住宿暫託服務。

社會各界如有需要，可上一站式「照顧者資訊網」（www.carers.hk），當中列出各類服務和照顧資源。