照顧者津貼｜約180人收款被延遲　社署稱因需時核實　家長嘆無奈

關愛基金推出的「照顧者津貼」去年10月納入恆常資助，有照顧者向《香港01》稱，該筆津貼本來用於智障女兒訓練開支，惟每月津貼至今未發放，負責的社工告知是社署電腦系統「出錯」致延遲發放，更指多名家長有相同情況。



社署回應指，照顧者須每月按時向認可服務單位提交證明，由於需時核實申請人資格，約有180名申請者，未能於2023年12月領取11月份津貼，涉及金額約54萬元，並將安排於下周發放款項。



社會福利界立法會議員狄志遠表示，照顧者家庭需要津貼保障生活，認為不能因審核程序致中斷發放，又指當局設計審批流程有需要簡化。



為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃2023年10月起納入政府恆常資助，且津貼額每月增至3,000元。（資料圖片）

每月津貼$3000 去年10月恆常化

關愛基金於2016年10月推出「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，有關計劃去年10月恆常化，改名「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」，且津貼額每月增至3,000元。

計劃目的是向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放生活津貼，以補貼其生活開支。不過，育有一名智障女兒的鄭先生透露，本應發放的津貼至今仍未收到，對此感到非常懊惱。

津貼用作智障女兒訓練 家長憂：冇咗呢筆錢訓練咪會斷

女兒目前在特殊學校就讀二年級，每月領取的「照顧者津貼」除了應付生活開支外，更重要是補貼女兒接受訓練的開支。目前他只能以傷殘津貼幫補，雖然短期內毋須借錢，但不是長遠之計，「預咗每個月有呢筆錢，冇咗呢筆錢，訓練咪會斷。」

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社工稱社署電腦系統出錯 社署稱需時核實申請人資格

鄭先生曾向所屬社工查詢情況，被告知有家長甚至未收到11月或12月發放的津貼，稱社署的電腦系統出錯，以致延遲發放。他同時在校內的家長群組交流，發現其他特殊家庭確實面對相同情況，懷疑遲發放津貼的事件，涉及多個特殊家庭。

鄭先生曾致電社署熱線查詢，惟被自動撥至留言信箱，感到非常無奈，只希望可盡快發放津貼。「只不過係睇到佢混亂，但佢又冇公布，又冇講幾時發放，我哋坐喺度聽天由命又唔知點，打過去問佢又官腔嘅。」

社署表示，由於需時核實申請人的資格，約有180名申請者，未能於2023年12月領取11月份的津貼。（資料圖片）

社署證實約180名申請人未能於上月領津貼 安排下周發放

社署回應指，「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」由2023年10月起，納入恆常資助，而照顧者在領取津貼期間，須每月按時向認可服務單位提交證明，由於需時核實申請人的資格，約有180名申請者，未能於2023年12月領取11月份的津貼，涉及金額約54萬元。社署稱正密切跟進，會安排下周發放有關款項。

立法會議員狄志遠。（資料圖片／歐嘉樂攝）

每月須交證明 狄志遠促簡化︰公屋戶亦不需每年申報

立法會議員狄志遠表示，一直領取照顧者津貼的家庭，需要該筆款項保障生活，認為不能因審核過程而中斷發放津貼，產生「真空期」。他批評指，當局設計的審批流程需要簡化及具有延續性，就如公屋戶亦不需要每年申報資料。「應該之前做好銜接，唔會話突然間停咗你，做晒手續先再補返畀你，係絕少咁做嘢。」

狄志遠認為，若然其中一個問題出於電腦系統，當局更不應有所隱瞞，需最低限度向公眾交代事件，因近期政府多個相關部門亦出現系統問題，涉及廣大市民的私隱。