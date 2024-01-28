01獨家｜消息：立法會最快年中補選　選舉事務處重啟專責小組訂場

黃元山前年辭任選委界立法會議員，轉職加入政府，議席懸空逾一年未安排補選，打破立法會議席懸空時間記錄。當局去年已增加撥款應付立法會補選開支，有政府中人向《香港01》透露，立法會補選最快今年中舉行，預料最大機會5月補選。據了解，選舉事務處已重啟立法會選舉場地支援的專責小組，預約補選場地。



有政府中人向《香港01》透露，立法會補選最快今年中舉行，預料最大機會5月補選。（資料圖片／黃浩謙攝）

已增撥款應付立法會補選開支 消息：最大機會5月舉行

選舉事務處去年交代今個財政年度預算開支時，提到增加5.78億元選舉撥款是為了「應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選」，如今區議會選舉已完成，當局未有公布立法會補選何時舉行。

事實上，黃元山2022年12月27日辭去立法會議員一職後，加入政府任特首政策組組長，議席懸空至今已超過一年。歷屆政府僅因為議席出現空缺臨近選舉提名期，或因為疫情為由沒有舉辦補選。

有政府中人向《香港01》透露，黃元山的懸空議席最快今年中安排補選，預料補選最大機會在5月舉行，最快3月公布補選安排。據了解，選舉事務處已重啟立法會選舉場地支援的專責小組，正預約補選場地。

黃元山2022年12月27日辭去立法會議員席位後，轉跑道加入政府任特首政策組組長，其議席懸空至今逾一年。（羅君豪攝）

現屆立法會首次補選半年完成 黃元山議席懸空逾年未補選

翻查資料，回歸以來立法會共舉行10次補選，最近一次補選是因應2022年6月19日有4名時任選委界立法會議員辭任，轉跑道加入政府，4人分別是律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、創新及工業局局長孫東、審計署署長林智遠，政府於同年10月18日，即空缺4個月後宣布於12月18日補選，花約半年時間便完成補選。反觀今次黃元山的議席，懸空至今逾一年未有公布補選。

2022年立法會補選開支8,500萬元

政制及內地事務局早前回覆《香港01》就2022年立法會補選開支的查詢時說，「有關選舉的修訂預算及預留撥款分別約為8,500萬元及500萬元。」有熟悉籌辦選舉的人士早前預計，今次補選黃元山的懸空席位，花費可能逾千萬元。