蔡若蓮訪問芬蘭出席教育展　參觀大學並與官員交流合作

教育局局長蔡若蓮訪問芬蘭，曾出席教育展Educa、到訪芬蘭最大的應用科學大學、會晤芬蘭教育部秘書長Mikaela Nylander，並在赫爾辛基的大學與交流的香港學生會面。她會於28日結束行程。



蔡若蓮於當地時間1月26日，出席在赫爾辛基舉行的芬蘭最大型教育展Educa，該活動旨在探討應對全球教育挑戰的方案。蔡若蓮在座談會上，與芬蘭學術界代表就「教育對未來的影響」進行專題討論。

她表示，為達至全人發展目標，香港教育除為學生裝備技能和知識，亦着重發展學生的共通能力，加強抗逆力和應變力，培養正確的價值觀和態度，以及「學會學習」，成為具有自學能力的終身學習者，而STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育亦是香港中小學課程的重要元素。

她指出，在21世紀全球化的世界中，各地的政府、政策制訂者、教育工作者和社會，應該一起努力，透過溝通、交流良好做法、共享資源等方式，克服種種挑戰，為學生創造優良的教育環境。

蔡若蓮亦到訪Metropolia University of Applied Sciences，期望可為香港將來成立的應用科學大學，及與該校未來合作奠下基礎。

與赫爾辛基香港學生會面 了解學習體驗

蔡若蓮並與芬蘭教育部秘書長Mikaela Nylander會面，就促進兩地教育合作交換意見。她表示，港府致力建設香港成為國際教育樞紐，歡迎芬蘭師生來港交流學習。

蔡若蓮27日禮節性拜會中國駐芬蘭大使王同慶，介紹香港教育的最新發展。她同日到訪芬蘭國家教育機構，聽取代表講解芬蘭基礎教育和職專教育特色。另外，她與在赫爾辛基的大學與交流的香港學生會面，了解他們在當地的學習體驗。