段崇智辭職｜教育局長蔡若蓮：校長個人決定　與校董會改組無關

中大校長段崇智突然請辭，將提早兩年於2025年1月離任。教育局局長蔡若蓮表示，校長請辭屬個人決定，不認為段崇智辭職與中大校董會改組有關，對方聲明亦提到，目前是決定的「合適時候」，開展中大新的一頁。她又相信中大校董會按法例和程序處理，展開校長的招聘工作，務求令大學發展和過渡順利。



她認為，校董會改組非短時間內發生的事，當中參照本地和國際大學的管治模或和報告，去擬定修訂的內容，高興見到大學優化管治，就副校長吳樹培被解僱，她理解和知悉大學的人事管理和未來發展。



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另外，根據最新的教育局數據顯示，22/23學年一共流失逾6700名教師，較上一學年升約25%。蔡若蓮表示，會密切留意有關情況，相信與轉職或轉校進修、離開香港等有關，目前教師供應充裕。

對於明愛專上學院獲「升格」並命名為「聖方濟各大學」，蔡若蓮表示，對於院校升格感到開心，認為本地自資院校不斷提升質素，提供優質的教育及出路。至於本地文憑試生人數減少，大學數目增加，會否擔心影響學位的認受性，蔡若蓮指，相信大學的質素，相信除了大學本身，師資、課程和學生努力等都十分重要。

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