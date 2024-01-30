23條立法｜陳國基：外國政客對香港抹黑未有停止　應盡早完成立法

特區政府今日（30日）就《基本法》第23條立法展開公眾諮詢，政務司司長陳國基在社交媒體表示，當下香港大致穩定，但國安風險仍然存在，上周在日內瓦出席的聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議上，某些國家企圖干涉本港國安案件相關司法程序，可見政府更要盡早完成《基本法》第23條立法。



行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會，講解23條立法諮詢工作。（文睿攝）

行政長官李家超今日率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢，下月28日結束，諮詢期為期一個月。陳國基在社交媒體指，就《基本法》第23條立法展開公眾諮詢，是為確保國家安全和社會穩定、「一國兩制」在港實踐行穩致遠，邁出重要一步，將竭誠帶領轄下各相關決策局及部門做好立法工作。

陳國基：某些國家企圖干涉本港國安案件相關司法程序

他指，當下香港大致穩定，但國安風險仍然存在，一些外國政客和組織對香港特區的抹黑詆毁以至妄圖干預亦未有停止。他表示，上周在日內瓦出席的聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議上，某些國家自身擁有多部關於國安的法律，但企圖干涉本港國安案件相關司法程序，甚至叫囂廢除《香港國安法》。陳國基形容，這些國家「我可有，你不可有」的雙標表露無遺，他稱，面對「軟對抗」以至反中亂港勢力死心不息、伺機反撲，政府更要盡早完成《基本法》第23條立法，根除亂的根源、鞏固治的基礎。

陳國基在社交媒體指，就《基本法》第二十三條立法展開公眾諮詢，是為確保國家安全和社會穩定、「一國兩制」在港實踐行穩致遠，邁出重要一步。（黃浩謙攝）

《基本法》第23條立法是必須盡快落實的憲制責任

他續指，香港回歸祖國已近27年，形容就《基本法》第23條立法是香港特區必須盡快落實的憲制責任，是理所當然、勢所必然。他又指，2019年的經歷，揭示維護國家安全的必要性，「沒有國家安全，社會只會陷於混亂，經濟只會停滯不前，市民只會惶恐度日，任何對前景的信心、對發展的追求都只會淪為空談。」

他表示，隨着《香港國安法》制定實施，香港實現從由亂到治走向由治及興的重大轉折。在此基礎上，應要盡早完成《基本法》第23條立法，以進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

法例只針對極少數

他提到，《基本法》第23條所禁止的是叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為、外國的政治性組織或團體在香港特區進行政治活動，以及香港特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫，只針對極少數作出上述行為和活動的不法分子，對所有奉公守法的市民來說，只會帶來更好的保障。

他指，通過《香港國安法》與《基本法》第23條立法並駕齊驅，整全並具前瞻性地有效防範、制止和懲治形形色色危害國家安全的行為和活動，才能切實確保本港持續安穩，市民安居樂業，經濟穩步推進，發展持之以恆。