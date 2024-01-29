23條立法｜消息指最快明天公布諮詢　李家超出席活動後未有回應

「百仁基金」今日（29日）舉行第15屆理事會就職典禮，主席李家傑提到，基金的「童擁AI」計劃於過去3年令近7萬名基層學童學習Ai編程。



特首李家超獲邀出席典禮，他離開時被問到消息指《基本法》23條立法諮詢工作最快明日（30日）公布，未有回應提問。



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李家傑表示，「百仁基金」成立15周年，過去一直不忘扶貧濟困的初心，深耕青年工作。其中，基金的「童擁AI 」計劃於2019年至2023年，讓約67000名基層學生學習Ai編程，計劃還有兩年結束，預料合共83000名學生受惠。他又指，當前香港正處於百年未有之大變局，機遇與挑戰共存，未來發展必須有賴「4個C」，包括Childen（兒童）、City（城市）、Country（國家）、及Climate（氣氛）。

李家超致辭時表示，「百仁基金」自成立以來一直支持青年活動，推出不同創科培訓課程，鼓勵他們裝備好自己融入國家發展，迎合香港發展方向。他提到，粵港兩地早前啟動「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，相信聯盟的資源和網絡，可為創業青年提供全方位支持。

李家超離開時被問到消息指《基本法》23條立法諮詢工作最快明日（30日）公布，未有回應提問。