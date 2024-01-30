涉及照顧者慘劇再現　李世榮促18區均設照顧者支援中心

近日接連發生懷疑涉及照顧者的慘劇，立法會推動照顧者為本政策小組委員會主席兼民建聯福利事務發言人林世榮促請政府，於18區均設照顧者支援中心，讓照顧者有喘息空間。



今午（30日）約4時33分，警方接獲一名男子報案，指一男一女長者在港鐵石門站一個傷殘人士廁所內，懷疑以膠袋笠頭企圖自殺，男事主延至下午5時許證實不治。

此外，一名73歲男子前日（28日）在北角城巿花園墮樓身亡，消息指死者為廉政公署退休執行處處長李俊生，疑因近年照顧患病妻子大感壓力，自己也受抑鬱症困擾。

45萬人需要照顧家人 不少以老護老、以老護殘

李世榮說，目前全港目前約有145萬名長者，加上長期病患者、殘疾人士，人數保守估計超過230萬，而根據過往政府統計處《第63號專題報告書》估計，當中至少有45萬人需要由家人負擔起照顧者角色，全天候照顧他們起居飲食和日常生活，更多是「以老護老」、「以老護殘」的情況。很多照顧者及被照顧者正處於困境，壓力頻臨臨界點。

照顧者支援專線求助個案多 證壓力瀕臨爆煲

政府設立的182 183照顧者支援專線，收到相當多的求助個案，李世榮指情況反映很多照顧者情緒和壓力都瀕臨爆煲，政府更需要持續宣傳，讓更多有需要的市民都能夠認識到這條專線，及時求助。他亦擔心30條熱線不勝負荷，呼籲營運機構東華三院加倍留意熱線的使用情況，適時投入更多資源。

照顧者資訊網站已在去年11月底推出，雖然內容豐富，但李世榮說，不少照顧者是長者，未必熟悉上網，因此政府仍要加強外展探訪。他促請政府，於18區均設照顧者支援中心，指若照顧者情緒低落或陷於緊張，而鄰近若有人提供照顧者情緒開導，以及支援服務例如暫託服務，則可紓緩照顧者情緒壓力，讓照顧者暫時「喘息」。他建議，在各區的照顧者支援中心提供外展照顧服務、情緒及熱線支援、照顧技能培訓課程等服務。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

基督教家庭服務中心恬寧居24小時熱線：2381 3311；https://serenecourt.cfsc.org.hk