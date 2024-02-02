新田科技城240公頃位於濕地　環評報告指64%已被破壞會有補償

政府今日（2日）公開新田科技城的公眾參與活動報告、環評報告和經修訂的建議發展大綱圖。環評報告指，新田科技城有240公頃位於濕地保育區和濕地緩衝區，但當中64%面積已經是棕地、已填平的魚塘和已開發區域，例如鄉村和邊境管制站，將會在三寶樹濕地保育公園補償濕地生態環境的損失。



三寶樹濕地保育公園設魚塘和淡水濕地

環評報告中表示，150公頃坐落於濕地保育區，97公頃坐落於濕地緩衝區，不過當中的158公頃面積為棕地、已填平的魚塘和已開發區域，比例約為64%。餘下約89公頃建議填平的魚塘面積當中，接近一半已經沒有進行任何養殖活動或已被荒廢多年。

報告指，科技城旁邊將會設立的三寶樹濕地保育公園，會設立253公頃的「生態友善魚塘」和35公頃的「優化淡水濕地生境」，以補償池塘生境和其他淡水濕地生境的損失。環評報告又表示，根據目前計劃，新田科技城的填塘工程將於2026至2027年開始，而填塘進度將與擬議三寶樹濕地保育公園的發展進度互相配合，為此，政府將成立一個工作小組統籌兩者的工作進度。

至於候鳥方面，「經修訂的建議發展大綱圖」已建議將米埔隴村鷺鳥林一帶列為休憩用地，藉以大幅減少米埔隴村鷺鳥林營巢樹的損失，及保存米埔隴村鷺鳥林的核心區域、棲宿層和相關植物。毗鄰米埔隴村鷺鳥林的休憩用地亦會建議設立多項優化措施（例如設置水體及相關生境，和種植已成熟樹木），藉此鼓勵鷺鳥使用。為減少工程對米埔隴村和米埔村兩個鷺鳥林可能造成的滋擾，兩個鷺鳥林的周圍亦分別需要設置100米緩衝區。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

發展局：推動設立雙重功能魚塘

發展局表示，當局會推動設立具保育和養殖雙重功能的魚塘，加入不同的生態元素，來增加物種的數量和多樣性。措施包括增加水體面積、不時將魚塘水位降低以吸引候鳥捕食，以及加強生境的連結性等。

有意見憂慮新田科技城有水浸風險，發展局說渠務設計會有嚴謹的排水影響評估，並根據最新的渠務標準，考慮氣候變化和極端天氣的數據。

元朗南第二期發展的收地賠償預算為58.49億元。（資料圖片／陳焯煇攝）

長春社及觀鳥會：憂斬件式評估看輕生態價值

長春社及香港觀鳥會發表初步回應，指政府將整個高生態價值及相連的新田魚塘濕地，以斬件式一分為七進行生態價值評估，做法極為罕見擔憂這種做法，令人誤以為當區魚塘濕地的生態價值低，合理化新田科技城大規模填塘破壞國際級濕地的行為。

香港觀鳥會強調：「受影響濕地保育區內的魚塘濕地在生態上互相連結，而非互相割裂的生境。署方刻意將連片相連的魚塘濕地分成七份作評估，做法極罕見，有別於過往較大規模的魚塘濕地發展項目。而新田魚塘濕地與米埔拉姆薩爾濕地具生態連結，同樣是水鳥重要的棲息地，甚至有條件納入拉姆薩爾濕地範圍內，屬高生態價值。」

根據香港觀鳥會的雀鳥記錄，受影響魚塘濕地所錄得的雀鳥物種數量達205種，鳥類多樣性相當高。當中有117種為具保育級別物種，其中被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的全球瀕危及近危物種就有19種，有33種已列為國家一級或二級重點保護野生動物。