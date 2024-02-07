政黨抗議華府官員接見涉違國安法被通緝港人　總領事館無派人接信

民建聯約20人今日（7日）到美國駐香港及澳門總領事館外請願，稱美國國務院亞太事務助理國務卿康達公然勾連4名香港通緝犯，即郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐，並對此表示強烈譴責和堅決反對美方惡行。領事館無派人接信，民建聯副主席周浩鼎認為美方可能「自己知醜」，將請願信留在領事館外。



民建聯：美國不應做犯罪者的避風港

該黨表示，美國做法粗暴踐踏法治精神，暴露美方官員在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準，稱美國不應做犯罪份子的避風港。

民建聯副主席陳學鋒稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，美國官員應反躬自省，尊重中國主權和香港法治，支持港府對竄逃海外的危害國家安全人士追究到底，應採取一切方法緝捕，強調不能讓反中亂港份子逍遙法外。

工聯會：希望美國將4人遣返香港

同日下午，工聯會社會事務委員會12名代表到美國駐港澳總領事館外抗議，領事館同樣無派人接信。工聯會強烈譴責美國官員公然勾結外逃的反中亂港份子，斥行徑粗暴踐踏法治精神，暴露美國官員在人權、法治問題上雙重標準，敦促美國不要再成為犯罪份子的避風港和安樂窩，希望美國能將4人遣返香港，協助香港警方通緝歸案。

工聯會又認為港府要盡快完成《基本法》23條立法，以抵禦反中亂港的勢力，確保國家安全。