23條立法｜陳國基：香港有病、外部勢力搞到好亂，靠23條啲藥醫好

基本法23條立法公眾諮詢期月底完結，政務司司長陳國基表示，23條立法除了是憲制責任，亦是保護香港的良方妙藥，「你可以理解成香港有病啦，外部勢力入來搞到香港好亂，23條係藥嚟㗎，係幫我哋醫返好佢㗎。」他強調23條針對少數破壞香港安全的人，「呢啲同普通市民係無可能有關嘅，佢只係一個保護，而唔係一種針對，大家要弄清呢個事實。」



基本法23條立法公眾諮詢期2月28日完結。（潘耀昇攝）

陳國基：香港有病啦，靠23條呢啲藥幫我哋醫返好

陳國基接受電台訪問時引述西方勢力指，23條立法是破壞香港自由和人權，他認為現實剛剛相反， 稱2019年香港未有國安法時亂象叢生，西方勢力一直破壞香港安寧，形容香港無人權自由可言，國安法立法後國家安全才得到保障，社會回復正常、享受自由。他指，23條立法除了是憲制責任，亦是保護香港的良藥「你可以理解成香港有病啦，外部勢力入來搞到香港好亂，就係靠呢啲國安法、23條呢，呢啲係藥嚟㗎，係幫我哋醫返好佢㗎，咁我哋一定要靠呢啲良方妙藥，先至能夠確保香港能夠健康發展。」

陳國基引述夏寶龍指，有時不要計較「小我」的利益，一定要以香港和國家的「大我」作為考慮點（盧翊銘攝）

陳國基：叛國、顛覆政權、間牒罪同普通市民無可能有關

陳國基反駁西方勢力批評23條立法，「美西方勢力一直批評就話23條破壞香港自由呀人權呀，因為佢唔想你有呢個保護傘，佢唔想你有咁有效嘅藥保護香港健康，佢唔想你有，最好你亂。」他強調23條是針對少數危害國家安全的人，「你諗下例如叛國啦，顛覆政權啦，危害國家安全，或者甚至係間牒罪，呢啲同普通市民係無可能有關嘅，奉公守法市民一啲關係都無，大家係唔需要擔心，只係針對一啲真係想破壞香港安全嘅人，係針對呢一小撮人，絕大部分香港人呢，佢只係一個保護，對佢哋嚟講係一個保護，而唔係一種針對，大家要弄清呢個事實。」

《基本法》。（資料圖片）

「公眾利益」作為辯解？陳國基：歡迎建設性建議

外界關注竊取國家秘密罪，可否加入「公眾利益」作為豁免理由，陳國基指，政府非常歡迎建設性意見，「佢哋有唔明嘅地方，我哋解到佢明，如果佢有咩建議，建設性建議同我哋提呢，我哋都會聽佢哋意見返去研究嘅，咁呢個一定會做，呢個係絕對歡迎」，稱大家提出的意見當局會研究，亦是今次諮詢的目的之一。