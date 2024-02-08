23條立法｜煽動罪打擊面過大？林定國：有啲哽耳，唔係攻擊性法律

基本法23條立法建議保留「煽動意圖」行為，涵蓋意圖引起香港特區居民或中國居民憎恨敵意的行為。被問到不時批評香港的內地遊客需否小心發言，律政司司長林定國表示，罪行是針對極端純粹挑動仇恨的行為，「對香港事情表達唔開心、唔滿意，『小紅書』係咪乜都無呢，我都見好多呢啲言論」，不覺得涉及煽動罪而需控告，



立法會主席曾鈺成質疑煽動意圖罪「打擊面」過大，被問到立法後「打擊面」是否更闊，林定國認為「打擊面」一詞令他感覺「有啲哽耳」，稱23條立法目的是保護自己，而非攻擊他人，政府歡迎各方面表達意見。



曾鈺成質疑煽動罪打擊面過大

23條立法諮詢文件建議，提高「煽動意圖」罪的罰則，並列出「煽動意圖」行為涵蓋「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」。立法會前主席曾鈺成日前在報章撰文質疑「會否造成過大的打擊面呢？」，舉例若個別人士或族群之間的爭吵，很可能會引起香港居民相互間的敵意的，是否也構成「煽動意圖」，成為危害國家安全的罪行。

林定國：小紅書很多表達不滿言論 不覺有人被控告煽動

林定國和鄧炳強昨天（7日）接受《香港01》等十間傳媒訪問回應23條立法建議，被問到過往不時有內地遊客批評香港，例如比較兩地迪士尼，「煽動意圖」打擊面會否太廣？林定國表示，過去煽動罪案件涉及的言論都是很極端，例如鼓吹煽動獨立、破壞香港憲制秩序，「一啲人或者一啲遊客都好，對於香港嘅事情表達一啲唔開心唔滿意，其實日日都見啦，『小紅書』係咪乜都無呢，我睇好多嘅，都見好多呢啲言論，我又無為意真係有實際環境啟動呢個條例去控告一個人」，希望過去案例讓大家明白煽動罪針對純粹挑動仇恨的行為，政府歡迎各方表達言論自由。

（打擊面）個字我聽落有啲「哽耳」，呢個法律目的唔係打擊任何人，我成日覺得要定性返，國家安全法律係防護性，唔係攻擊性法律，係保護我哋自己、防衛性，只係想人哋唔好去搞我哋，所以你話打擊面多定少，本身已經唔係好掌握成個國家安全背後理念係啲咩嘢。 律政司司長林定國

林定國和鄧炳強昨天（7日）接受《香港01》等十間傳媒訪問回應23條立法建議。（梁鵬威攝）

林定國：23條立法非限制市民思想自由

林定國又說，23條立法並非限制市民思想自由，「每個人的思想自由我哋控制唔到，但要防範一啲煽動性言論，或者同基本法最根本性條款有衝突嘅，如果煽動推翻現有制度，我諗唔使講23條，國安法本身已經唔容許呢個事情」，只要目的並非推翻國家，談論政府表現，政府一定從善如流聽取意見。

我哋每一個人都唔係另一個人心裡面條蟲，無人知道另一個人個腦諗緊咩嘢，法庭過往有啲係從外觀行為去推論，舉證標準當然係高啦，一定係睇返客觀環境，唔好舉例，舉例又好容易會搞錯。係唔小心、唔覺意一定會睇得出。 律政司司長林定國

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鄧炳強：煽動意圖罪不能與表達自由混為一談

鄧炳強補充說，23條提及的「煽動意圖」罪與現時法例無大分別，「唔能夠將煽動意圖罪同表達意見自由混為一談，兩樣嘢嚟，我哋歡迎市民向政府提出意見」，強調提出意見與煽動意圖很不同。

過去坊間有人批評立法會議員工作，甚至有諷刺漫畫、二次創作，又是否涉及煽動罪呢？鄧炳強說視乎個案情況，「好難講呢句係唔係、嗰句係唔係，好難無限例子」，建議翻查煽動罪案例了解，重申如果無意圖危害國家安全，當局便不會檢控，「一般大眾市民或者傳媒朋友，有心俾意見政府甚至批評政府，無問題嘅，我哋都虛心聆聽嘅。」