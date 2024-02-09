2024年龍年｜官員第三日落區　陳茂波帶自家製蘿蔔糕探訪獨居長者

由民政事務總署統籌的十八區歲晚關愛家訪活動，官員年廿八起一連三日拜訪各區，今日（9日）年三十來到第三日，財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞等，繼續探訪長和有基層家庭。



+ 1

陳茂波、觀塘民政事務專員何立基聯同觀塘區議員和關愛隊，探訪居於藍田德田邨的獨居長者、傷殘人士及雙老家庭，並送上賀年福袋，以及自家製的蘿蔔糕、芋頭糕。曾國衞、九龍城民政事務專員蔡敏君則聯同九龍城區議員和關愛隊，探訪居於土瓜灣美景街和紅磡家維邨的少數族裔家庭。

環境及生態局局長謝展寰、觀塘民政事務專員何立基聯同觀塘區議員和關愛隊，探訪居於觀塘翠屏南邨的獨居長者和雙老家庭。房屋局局長何永賢、油尖旺民政事務專員余健強聯同油尖旺區議員和關愛隊，探訪居於大角咀劏房的獨居長者。

教育局局長蔡若蓮、荃灣民政事務專員區家盛聯同荃灣區議員和關愛隊，向居於荃灣石圍角邨的少數族裔住戶送上賀年水果，及向長者住戶贈送賀年福袋。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂、屯門民政事務專員關可臨聯同屯門區議員和關愛隊，探訪居於屯門大興邨的雙老家庭和獨居長者。