農曆新年2024｜年近歲晚　特首、官員與關愛隊探訪基層和長者

政府主要官員今日（7日）起一連三日，與關愛隊探訪全港十八區長者或基層家庭。



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特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟和民政事務總署署長張趙凱渝，今日在大埔民政事務專員陳巧敏陪同下，聯同大埔區關愛隊，探訪居於鍾屋村的91歲侯婆婆，並送上賀年福袋。

律政司司長林定國、東區民政事務專員陳尚文與東區區議員和關愛隊，探訪居於柴灣環翠邨的長者。律政司副司長張國鈞、黃大仙民政事務專員胡鉅華與黃大仙區議員和關愛隊，探訪居於牛池灣彩雲（二）邨的基層家庭和長者。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、九龍城民政事務專員蔡敏君與九龍城區議員和關愛隊，探訪居於何文田愛民邨的獨居長者和雙老家庭。醫務衞生局局長盧寵茂、元朗民政事務專員胡天祐與元朗區議員和關愛隊，探訪居於天水圍天華邨的長者及有需要人士。

運輸及物流局局長林世雄、副局長廖振新、北區民政事務專員賴子堅與北區區議員和關愛隊，探訪居於粉嶺華心邨的長者。公務員事務局局長楊何蓓茵、深水埗民政事務專員黃昕然與深水埗區議員和關愛隊，探訪居於深水埗鴨寮街的獨居長者。民政及青年事務局局長麥美娟、離島民政事務專員楊蕙心與離島區議員和關愛隊，探訪居於東涌迎東邨的長者和單親家庭。