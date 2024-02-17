美斯之亂｜江玉歡︰再挑骨頭恐怕變傻瓜　倡聚焦讓香港活起來的事

Tatler Asia近日接受外媒訪問時，對於何時得知阿根廷球王美斯無法上場的消息和早前有出入，對於應否追究，選委界立法會議員江玉歡指，「他們傻，香港不能再陪他們傻，若我們再在這事上挑骨頭，恐怕傻瓜是我們」，不如聚焦在真正能讓香港活起來的事。



江玉歡續指，香港並不能靠盛事走下去，地方小、租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是香港的強項。即使每一寸地方也迫滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心，呼籲聚焦令金融市場「翻生」、市民生活水準提升的事。



江玉歡今（17日）在社交平台上指，過去個多月，香港人由上至下，花了不少精神時間談盛事、如何令遊客不席地而睡、十八區日夜繽紛、球賽，最近連紅心（Chubby Hearts）也討論。然而，她認為就算全國的人民不用簽證來港旅遊，「是否就能幫香港的股票、金融市場「翻生」？是否真正能讓整體香港市民的生活水準提升？看到連日來報紙的標題，也是集中談論上述的話題，心中不禁說：夠了吧」。她提到昨天有記者問她是否應追究Tatler Asia說話前後不一致，「我說他們是小公司，他們傻，香港不能再陪他們傻，若我們再在這事上挑骨頭，恐怕傻瓜是我們」。

指香港旅遊基建不足 「的士也不夠」

江玉歡指香港的力量及時間有限，應聚焦在重點，而非全城上下攪旅遊，認為經濟發展範圍大，但現在根本搔不着癢處。江玉歡續指，香港並不是靠旅遊業發達，基建及城市設計也非為旅遊業而設，舉例來說，連的士數目也不夠，只怕遊客洶湧而至，全城上下又要去應付過量遊客產生的問題。

新加坡與香港一向被視為競爭對手，江玉歡說昨天看了新加坡80多頁的預算案，聽取新加坡副總理黃循財的演說，tourism（旅遊）一字提也沒提，他們將精力放在優次最高的地方，鼓勵高素量的投資，引入高科技，創造高薪職位予新加坡人。預算案亦重點談到怎樣增加全民的生活水平，包括協助年輕人獲取更多知識、幫助中年人學習新的有用技術，迎接未來挑戰，亦花了不少篇幅在協助年輕家庭和長者。她續指文中多次談到種種挑戰，談到若放慢腳步幾年，恐怕新加坡再也爬不上去，難以應付將來的龐大開支，最後最苦的也是基層，「聽到這𥚃，心𥚃很有同感」。

江玉歡認為，低消費高流量的旅遊，並非香港的強項。（資料圖片/梁鵬威攝）

低消費高流量旅遊非香港強項

本港財政預算案本月底出爐，江玉歡指香港並不能靠盛事走下去，香港地方小，租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是香港的強項，即使每一寸地方也迫滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心，希望上下能將精力放到實處，目標高遠一點。江玉歡指香港面對的問題很多，將來必須以策略而行，而非靠盛事、靠基建項目，反問道：「沒有合適香港的長遠可行策略，談何上千億的基建？」她寄望新一份《財政預算案》能夠在挑戰危機上說得坦白，在目標策略上說得清晰，在市民生活解困上說得實際。