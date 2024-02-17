美斯之亂｜Tatler前言不對後語再惹疑團　政府只有一招追查真相？

隨著主辦機構Tatler Asia退回門票款項一半，阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）訪港表演賽齋坐風波本已暫「告一段落」，但Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière接受外媒訪問，對何時知悉美斯不能上陣的時間點又出現前言不對後語，為「美斯之亂」再添謎團，到底要如何才能令真相大白？



綜合多方消息，認為唯今之計只能寄望海關的調查，有行會成員更坦言引用立法會「尚方寶劍」《權力及特區條例》作聆訊絕不可取。



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阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），早前與港隊進行表演賽，但因美斯全場齋坐無上陣，發酵成「美斯之亂」。及後，主辦機構Tatler Asia先主動宣布撤回政府M品牌1600萬元帑資助的申請，又在年三十晚、2月9日宣布會退回門票五成的款額予買票的球迷，3月中之前公布詳情，讓風波得以在本港冷卻。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière於2月5日開記者會，公布撤回申請1,600萬元政府資助。(梁鵬威攝）

不過，事情又有新發展。Tatler Asia主席Michel Lamunière接受體育外媒The Athletic訪問時表示，自己是於賽前15分鐘（15 minutes before the start）才知道美斯不落場比賽。

對何時得悉美斯不能落場前言不對後語

不過翻查2月5日Michel Lamunière宣讀官方聲明全文，大會在合約中有列明美斯、蘇亞雷斯，除非受傷外會上場，在賽前教練提交的官方名單，稱美斯等球員列入替補名單，因他此仍相信有機會上場。在上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，大會已即時通知港府。

聲明所指大會在上半場結束後才知美斯不能上陣的說法，明顯與Michel Lamunière最新所指，賽前15分鐘才知道美斯不會落場的說法並不相同。

Michel Lamunière在最新的訪問中又重申，根據Tatler Asia與國際邁亞密簽訂的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4大球星除非受傷，均會出場至少45分鐘。

根據Tatler Asia與國際邁阿密協議，隊中球星包括（左起）美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯以及佐迪艾巴，除非受傷外，均會上場作賽。（袁志浩攝）

儘管當「回水」的決定宣佈後，球迷苦主大部分皆表示「收貨」，但究竟美斯為可不落場，依然是不少人心裡未解之謎，政府當日回應「回水」的聲明其實也留下伏線，期望國際邁阿密方面能作出更詳細交代，如今事件再有新轉折，究竟政府會如何應對，好讓「美斯之亂」不會變成歷史之謎。

有行政會議成員分析，政府現時可以做的，只能繼續與Tatler Asia跟進了解，但對方是否願意配合披露最多資料，也是未知之數；始終合約是Tatler Asia與國際邁阿密簽訂，Tatler Asia又已撤回資助申請，嚴格而言政府在這個「解謎」過程中，並沒有任何角色。

雖然，政府為今次表演賽提供了宣傳、維持秩序等方面的支援，但始終不是締約方，未必能以此成為迫使Tatler Asia或國際邁阿密交代更多雙方的商討過程和合約內容的籌碼，雖然理論上可以，但成效難言。

該名行會成員坦言，今次轉折確實令再令人相信事件另有內情，但也認為隨著「回水」風波應該告一段落。

▼2月4日 美斯在香港隊VS國際邁阿密CF表演賽全程齋坐▼



只能寄望海關能查出最多資料

不過，「美斯之亂」的真正原因，始終備受關注，到底有沒有方去可滿足各方的「好奇心」，有行會成員和政府內部意見也認為，海關仍在調查球迷的投訴，相信海關會盡量發掘到當中到底發生甚麼事，挖出盡量多的事實資料，但最終能否完全滿足外界，現時也難判斷。

行會成員：絕不能用特權法調查

被問到為防「美斯之亂」變作歷史謎團，應否「重啟」有立法會議員一度構思引用「尚方寶劍」《立法會權力及特權條例》傳召各相關人等到立法會交代，該行會成員直言：「萬萬不能」，因為事件純屬商業活動，若提升至要立法會出鞘「尚方寶劍」追究，對本港的商業投資環境帶來的負面影響難以估量，此已不單是推動盛事經濟的問題，而是涉及整體營商活動，憂慮外界會因而對投資香港卻步。