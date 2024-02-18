陳茂波：具優勢發展國際綠色科技及金融中心　月底辦香港綠色周

財政司司長陳茂波今日（18日）發表網誌表示，推動綠色轉型成為國際共識，香港亦匯聚不少綠色科技企業和人才，以及綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。



政府目前已批出逾8億元予數百個綠色科技研發和試點項目予「淨零發電」等範疇，並將於本月底舉辦首屆「香港綠色周」，就綠色科技及綠色金融發展跨領域互動。



陳茂波表示，為讓經濟更好持續發展的同時，平衡人與自然的和諧共生，推動綠色轉型便成為國際共識。（資料圖片）

香港匯聚逾200間綠色科技公司

陳茂波表示，為讓經濟更好持續發展的同時，平衡人與自然的和諧共生，推動綠色轉型便成為國際共識。他認為，現時香港匯聚不少綠色科技企業和人才，以及不少綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成「國際綠色科技及金融中心」。他指出，目前香港已匯聚超過200間綠色科技公司，部分更已成功開拓海內外市場。

他續指，政府現時正透過不同計劃支持綠色科技的研發，包括「創新及科技基金」、「低碳綠色科研基金」、「新能源運輸基金」等。而就「淨零發電」、節能綠建、綠色運輸等範疇，目前已批出逾8億元予數百個研發和試點項目。

陳茂波提到，綠色金融在政府多項支持綠色和可持續金融發展的計劃下，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元，當中相關債券佔亞洲市場35%；深圳市人民政府和海南省人民政府亦在近年在香港發行以人民幣計價的綠色和可持續債券。

陳茂波網誌談綠色發展。（財政司司長網頁）

月底舉辦首屆「香港綠色周」

他表示，政府現時正探索以《共同分類目錄》為基礎，建立一套適合香港、接軌內地和國際的綠色分類框架，同時將會在本月底舉辦首屆「香港綠色周」，就綠色科技及綠色金融發展跨領域互動。活動將包括「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇、為期三天的「亞太區氣候業務論壇」等。

他又表示，香港與大灣區各城市在綠色科技、綠色金融抑或是整體的創科發展方面，都有協同發展及互相助力的機遇。今日（18日）正值《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發表五周年，陳茂波認為在此期間整個大灣區協作有長足的發展，包括去年12月公布的《前海總規》，明確支持深化港深金融融合發展等。

下周推《跨境理財通2.0》

下周一（26日）推出的《跨境理財通2.0》，他形容可提高個人投資額度以及擴大合資格產品範圍，同時可在跨境銷售、宣傳方面提供更大的政策空間，便利三地居民跨境多元化配置資產，為香港業界帶來更多發展機遇之餘，也讓灣區居民更好受惠。