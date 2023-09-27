李家超：綠色金融支持國家綠色轉型　香港繼續提升競爭力

行政長官李家超今日（26日）在一個財經論壇上致辭時說，香港致力發綠色金融，而綠色金融是支持國家綠色轉型，達到碳達峰、碳中和目標的重要支撐，香港會繼續提升這方面的競爭力，並期待大灣區內更多機構善用香港的綠色金融市場。



李家超今早在鳳凰灣區財經論壇2023上致辭時稱，本港大力發展綠色金融和金融科技，是亞洲的綠色金融樞紐，去年在香港發行的綠色和可持續債務總額達到805億美元。深圳市人民政府連續三年在香港發行離岸人民幣債券，當中包括綠色、藍色和今年首次發行的社會責任債券。

此外，他指本地股票市場蓬勃發展，對鞏固香港國際金融中心地位和國際競爭力，有重要作用。特區政府已成立「促進股票市場流動性專責小組」，深入研究提升香港股市流動性方法，幫助作出策略性及前瞻性的規劃，為香港建設更蓬勃及具活力的資本市場。

他續指，國家主席習近平今年4月考察廣東省時指出，大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，要使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地，中央近年多次為大灣區建設開展新空間，推出不同措施，為大灣區建立高水平合作平台。

李家超：香港是唯一一個集中國與環球優勢的城市

他強調，憑着「一國兩制」的制度優勢，香港是唯一一個集合中國優勢和環球優勢於一身的城市，又是世界前列的國際金融中心，有充分條件在大灣區金融領域發揮更大作用，貢獻大灣區高質量發展。