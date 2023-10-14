地球之友｜培訓ESG人才　助香港成綠色金融中心

綠色金融是把公共、私營和非營利部門的金融資源，優先導向促進可持續發展的投資和活動。這對於緩解和適應氣候變化、減少污染和促進可持續發展尤其重要。在推動全球綠色轉型的過程中，對於綠色基礎設施和業務等項目的融資需求龐大。預計未來三十年亞洲將需要約66萬億美元的綠色融資，同期僅中國就需要14.5萬億美元 。



來稿作者：香港地球之友



發展綠色科技及綠色金融是國際大趨勢，香港作為亞洲領先的綠色金融中心，2022年在香港發行的綠色和可持續債券及貸款總額較2021年增長逾40%，達到805億美元。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲區綠債市場的35% 。政府的財政預算案中提出加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心。為此，港府於6月便成立「綠色科技及金融發展委員會」，就綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等範疇，制訂行動綱領 。

同時，越來越多的投資者和金融機構開始關注環境、社會和管治（ESG）因素，並將其納入投資決策過程。企業也更着重可持續發展，更多企業開始發布可持續發展報告，向投資者和利益相關者提供有關其環境和社會影響的信息。此透明度的增加有助於投資者評估企業的可持續性表現，並鼓勵企業採取更加環保和社會負責任的行動。

國際性的可持續匯報準則正在整合，各地相關要求將與此國際基準接軌。國際可持續發展準則理事會（ISSB）在今年6月發布了首批IFRS準則——IFRS S1和IFRS S2。IFRS S1所規定的披露要求，旨在使公司能夠向投資者報告其可持續相關風險和機遇。IFRS S2氣候準則建基於TCFD建議的原則，規定了具體的氣候相關披露。港交所今年4月刊發諮詢文件，擬推出符合ISSB氣候準則的新氣候相關信息披露要求 。香港上市公司則預期於2025年須遵守符合TCFD的氣候相關強制披露規定。

然而，在綠色金融和可持續匯報的發展趨勢中，亞洲地區的綠色和可持續金融人才供不應求。根據前年年底發表的一份有關可持續融資及投資的調查結果，超過40%的亞洲地區機構投資者表示，由於缺乏具備專業知識或符合資格的員工，因而難以進行 ESG相關的投資；只有39%投資者有制定ESG投資或企業政策，落後於歐洲的91%及美國的72%。

有見於香港以至亞太地區一直缺乏ESG相關的專業課程，很多有意投身該行業之士難以入門。為此，自2020年起，香港地球之友與歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）合作，將「環境、社會及管治分析師（CESGA）認證計劃」課程引入亞太地區。CESGA課程實用性與學術性兼備，其國際認證資格獲歐洲、亞洲、北美洲和拉丁美洲等地的認可。

自2014年推出課程以來，CESGA在香港及全球的報名人數一直上升，亞太地區是CESGA考試註冊人數增長最快的地區之一。截止今年九月份，香港區已有超過1,000位成功考獲CESGA的人仕，成為專業的ESG分析師。CESGA考生來自不同背景，包括ESG或環境相關專業、銀行從業員、資產管理經理等。CESGA課程為不同行業培訓出所需的ESG通用人才。課程已成為香港政府「綠色和可持續金融培訓先導計劃」的合資格培訓及資歷，合資格的申請人可於完成課程後申請發還最多港幣10,000元的費用 。通過考取CESGA認證，有志投身綠色金融和ESG行業的人士，將引領業界邁向更可持續和負責任的未來。

香港地球之友是本地主要的環保團體之一。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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