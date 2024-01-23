延長通關｜李家超：深圳灣新春5天24小時通關　羅湖2天延至凌晨

去年大除夕，大批內地旅客因交通及口岸關閉問題滯留本港。特首李家超今日（23日）宣布農曆新年延長通關安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸2年三十及年初二亦會延長服務時間至凌晨2時。



深圳灣5天24小時通關 羅湖口岸2天延至凌晨2時

李家超出席行政會議前宣布，特區政府、深圳政府就延長新春期間通關時間達成共識，深圳灣口岸2月9日至13日，旅客及車輛通道實施24小時通關；羅湖口岸2月9日及11日延長運作至凌晨2時，港鐵東鐵綫會配合及延長服務，接載大量旅客離境，分散原本乘坐跨境客車輛的人流。

李家超形容討論過程非常暢順，感謝內地有關部門支持，顯示港深部門合作無間，目標一致，重視市民及旅客體驗與感受。他說政府會盡一切努力，令大家感受到新年的愉快氣氛。他說，署理政務司司長今日會召開相關會議，協調各部門及公共交通服務，然後向公眾公布細節。

對於有指哈爾濱旅遊業成功吸引遊客，被問到香港吸引內地旅客及國際旅客方面是否太遲？李家超表示各方都有做相關工作，最近訪港旅遊數字恢復至疫情前55%，將推展旅遊藍圖2.0。他表示菲律賓來港人數是疫情前的114%、泰國都有104%，視乎航班是否足夠，認為旅客數字之後都會上升。

周四特首答問會集中討論盛事經濟及23條立法

周四（25日）立法會舉行行政長官互動交流答問會，主題是盛事經濟及23條立法。李家超表示每150萬旅客帶動本地生產總值約0.1個百分點增長，希望與議員討論如何吸引更多盛事在港舉行及增值，提升旅客體驗，產生磁石效應，將「人氣」變成「財氣」。

《基本法》23條立法方面，李家超重申會盡快完成立法工作，實踐26年多以來未履行的憲制責任，面對國安風險千變萬化，會探討應該如何確保23條有前瞻性維護國家安全、香港安全及保護香港長期繁榮穩定的利益，亦會處理23條與528決定、香港國安法關係的銜接及互補。