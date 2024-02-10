深圳灣24小時通關人流少　鄧炳強稱有備無患　會否恆常須整體考量

因應去年除夕煙花後大批內地客滯留香港，今個農曆年，深圳灣口岸實施特別通關安排，年三十至年初四（9至13日）24小時運作，羅湖口岸年三十（9日）及年初二（11日）延長運作至凌晨2時。



保安局局長鄧炳強於初一（10日）凌晨視察羅湖、落馬洲及深圳灣口岸後指，年三十經陸路口岸出入境人次45萬，與疫情前2019年農曆年三十的39萬人次相若。被問到深圳灣口岸24小時通關暫人流不多，有關安排是否值得時，鄧炳強稱特別安排是有備無患，未來會否恆常化需檢視人流及實際作整體考量。



年三十陸路口岸出入境人次45萬 鄧炳強稱與疫前39萬相若

鄧炳強指巡視深圳灣口岸期間曾與深圳邊境部門交流，陸路包括私家車在內的出入境情況，大致暢順無阻，出入境過程亦無須等候，而年三十經陸路口岸出入境人次約45萬，與疫情前39萬人次相若。

農曆新年假期後會檢討未來節日會否採取相應安排

在深圳灣24小時通關首小時，目測只有零星旅客出入境，又以入境香港人士較多，被問到深圳灣24小時通關是否值得及目標為何時，鄧炳強稱有關安排是為了方便所有旅客，包括香港市民，是一個合理安排，亦是「有備無患」，若經分析後日後有需要時也會採取相應措施。

與內地商討研究會否進一步平日延長通關

港府在農曆新年假期後會再檢討未來節日期間會否採取相應安排，也會與內地部門商討，研究會否進一步在平日延長通關時間。

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