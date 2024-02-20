拍片挑機曾鈺成評23條立法　陳穎欣：論點「搲頭」似質疑多於支持

工聯會立法會議員陳穎欣近日拍片，質疑曾任立法會主席的民建聯創黨主席曾鈺成月初在《明報》撰寫有關《基本法》23條立法的文章，論點令人「搲頭」、「讓人背脊涼涼」；又指曾鈺成關注日後的條例草案訂明「煽動意圖」意圖，會否造成過大打擊面的言論：「哽耳」。



她的影片封面有「曾鈺成關鍵時造反？」的標題，影片中也出現「曾鈺成幫倒忙？」的字樣，但她在片中則沒有直接講過這兩句說話。



《香港01》正向曾鈺成查詢回應，暫時未有回覆。



作為KOL的陳穎欣近日拍片，評論曾鈺成本月初在《明報》撰寫有關《基本法》23條立法諮詢文件的文章，直指曾鈺成的論點令人「搲頭」，又稱；「若論點出自與曾鈺成友好的自由黨前主席、2003年一手推倒23條立法的田北俊或前財政司司長曾俊華還算合理。」

她指，曾鈺成自立法會主席一職退下來後，不少行為令人大惑不解，指曾鈺成的文章刊於《明報》也是讓人「搲頭」，因為：「若要說服小黃人，文章刊於偏黃的報章可以明白，但曾生的文章似是質疑（立法建議），多於支持。」

她又舉例指，曾鈺成文章中質疑諮詢文件建議提高「煽動意圖」罪的罰則，並且列出「煽動意圖」可涵蓋的意圖，會否造成過大的打擊面？

陳穎欣即引述律政司司長林定國以：「哽耳」回應打擊面過大的質疑，並表明讚同林定國的回應，又指林定國稱論點反映對方不理解國家安全的真正意義。她問道：「曾生無理由不理解（國家安全）意義？」又稱類似言論若出於民主黨還可以理解、不覺突兀，因為民主黨沒有議員可向政府反映意見。