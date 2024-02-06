23條立法｜披露國家秘密解說未釋疑　曾鈺成：關鍵在誰是權威解釋

立法會前主席曾鈺成在報章撰文，指政府官員就《基本法》23條立法中，有關「非法披露國家秘密」罪行的解釋，恐怕未能完全釋除公眾，特別是傳媒工作者的疑慮。他認為關鍵在於，由誰判定某項資料的披露，是否「相當可能危害國家安全」，及誰是「國家安全」解釋的最後權威，又認為法案條文應對「公眾利益」是否可成抗辯理由，有具體規定。



民建聯創黨主席曾鈺成在維園為市民寫揮春。（蘇煒然攝）

曾鈺成在《明報》撰文，指諮詢文件發表一星期以來，社會上議論最多的，是「非法披露國家秘密」的罪行。關注者提出的問題有二：第一，「國家秘密」的定義會否太籠統、範圍太闊？第二，「公眾利益」可否作為抗辯理由？

他指第一個問題，按諮詢文件建議，「國家秘密」涵蓋的事項，除屬於國家和香港的重大決策，及國防、外交和偵查罪行等範圍的秘密外，還包括經濟、科技方面的秘密。若傳媒獲得一些重要經濟數據，可能難以判斷它是否「國家秘密」。發表了，或會誤墮法網；不發表，就剝奪了公眾的知情權，那新聞自由是否削弱了呢？

曾鈺成認為，諮詢文件對這問題已作了清楚的回應，因構成「非法披露國家秘密罪」有三大要素，只有當資料是「無合法權限下披露」；披露後「相當可能危害國家安全」；並且披露的資料屬於國家秘密的訂明領域，才會構成有關罪行；而同時要有犯罪意圖，才會入罪。

不過，他也承認恐怕仍然未能完全釋除公眾特別是傳媒工作者的疑慮。

因為關鍵的問題是某項資料的披露是否「相當可能危害國家安全」，由誰來判定呢？當中涉及對「國家安全」的解釋，誰是最後的權威呢？ 立法會前主席曾鈺成

他續指，也有人關注把「煽動意圖」寫在法案裏，會否造成過大的打擊面，舉例個別人士或族群之間的爭吵，很可能會引起相互間的敵意，是否也會構成「煽動意圖」，成為危害國家安全的罪行。

曾鈺成指，今次立法除了履行《基本法》23條指明的責任外，還要全方位應對現在和未來可能出現的國家安全風險，立法涵蓋更廣泛的國家安全問題，是適當而必須，在本港和境外受到敵對勢力的抨擊，亦是意料中事，但他指，在社會存在的深層次矛盾和複雜的國際環境下，部分市民抱有疑慮是很自然，他們提出的問題、質疑以至批評，與盲目攻擊和惡意煽動有本質分別，呼籲政府把市民真正關注的問題，跟反對力量的敵意攻擊區別開來，不能一聽到負面評論，便以對敵鬥爭的態度去打壓。