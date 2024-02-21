國慶｜麥美娟：各區國慶宣傳品需添加創意　營造濃厚國慶氛圍

今年是國慶75周年，民政及青年事務局局長麥美娟表示，各政策局和部門已陸續為國慶活動開展前期籌備工作，包括在政府轄下場地及建築物展出宣傳品，並會在人流暢旺和具標誌性的地點，加強節慶創意佈置，營造濃厚的國慶氛圍及宣揚愛國情懷。



麥美娟：特首已指示各部門籌備國慶工作

麥美娟今天（21日）在立法會大會上，回應民建聯議員陳勇質詢國慶活動何時開展時說，行政長官已指示政務司司長統領各政策局和部門籌備國慶工作，政務司司長今年初已在「地區治理領導委員會」和「地區治理專組」會議作出指示，要求各決策局和部門同心協力，全方位、全力謀劃和推進國慶籌備工作。

麥美娟今天（21日）在立法會大會上，回應民建聯議員陳勇質詢國慶活動何時開展時說，行政長官已指示政務司司長統領各政策局和部門籌備國慶工作。（立法會直播片段截圖）

麥美娟：國慶宣傳品需更有創意、具地區色彩

麥美娟指，今年的國慶活動除了一年一度的大型國慶酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花匯演，所有決策局亦會與轄下部門籌劃各式慶祝活動，務求讓更多不同背景和年齡層的巿民參與，全港18區民政事務處亦會聯同當區區議會，在各區籌辦有創意、具地區色彩的慶祝活動。特區政府也會透過舉辦一系列具主題特色的國慶慶祝活動，向所有來自國內以至其他地方的旅客，展示香港背靠祖國、面向國際的獨特優勢和魅力。

選委界立法會議員蘇長荣問到當局有否包含更深入民心的內容宣傳，麥美娟指今年和往年不一樣，會由政務司司長和政務司副司長領導的地區治理委員會和專組處理，年初舉行首次會議時，已和各決策局和部門計劃舉辦特別活動，既慶祝重要日子，亦可厚植愛國情懷。

鄉議局主席、立法會議員劉業強問到當局會否藉著國慶75周年，善用鄉郊資源舉辦活動。（夏家朗攝）

麥美娟冀重要節慶與鄉郊、大灣區合作辦活動

鄉議局主席、立法會議員劉業強問到當局會否藉著國慶75周年，善用鄉郊資源舉辦活動，麥美娟感謝各鄉過往在重要日子舉辦重要活動，讓村民參與，包括設大型花牌和旗海等，希望在重要日子繼續合作。

民建聯立法會議員陳克勤指，今年是國慶75周年，也是大灣區規劃公布5周年，問到當局在考慮舉辦國慶活動時會否與大灣區舉辦聯合慶祝活動，讓活動帶入灣區，麥美娟指過去七一回歸或十一國慶都有與大灣區舉辦活動，由兩地青年組織負責，希望日後與局方會有更多合作。