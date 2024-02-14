國慶｜民建聯倡向港再贈大熊貓　陳勇：名「治治」與「興興」

民建聯副主席、立法會議員陳勇及議員鄭泳舜趁今日（14日）與傳媒茶聚，並分享他們對慶祝國家今年成立75周年的建議，包括希望國家再向香港送贈大熊貓，以推動本港旅遊發展。身兼港區全國人大代表的陳勇更建議，新熊貓的名字為「治治」及「興興」，意味香港由治及興。



鄭泳舜則稱留意到新年期間旅客出入境情況大致順暢，希望當局汲取今次經驗，在往後的節慶日子再延長通關，並在日後安排更多口岸實施24小時通關。陳勇笑稱：「相信對相關局長嚟講都係天大喜事，瞓教都瞓得好啲，無人凌晨2點打畀佢話『截唔到車啊、無的士啊』。」



民建聯表示，適逢今年是國家成立75周年，港府應借此良機，將國慶元素融入各項旅遊文化頂目。民建聯認為此舉不但可推高香港整體國慶氣氛，亦有助香港發展更高質量旅遊和建設中外文化藝術交流中心。

陳勇希望國家在今年再向香港送出一對熊貓，認為除可祝賀國家75成立周年外，更可對旅客說好國家及香港故事，同時說明了國家與香港之間不可分割的聯繫。陳勇笑稱就連一對熊貓的名字都已經想好，分別叫做「治治」和「興興」，代表香港踏入「由治及興」的新階段。

倡政府樓宇大堂國慶期間變專題展廳

他又建議，國慶期間將政府合署、政總大堂、入境處大樓大堂，變身國慶專題展覽廳；舉辦全港中小學國家安全及國民教育網上問答比賽；推出國慶特別版無人機表演及幻彩詠香江等。

2月11日大年初二，羅湖口岸延長開放至初三凌晨2時，在近午夜大批乘客秉搭東鐵到羅湖口岸，當中主要為內地旅客。（洪芷菁攝）

農曆新年連假本港舉行多項新春活動，多個旅遊景點、交通工具和口岸都現人潮，但未再出現新曆新年跨年煙花滙演後旅客塞爆關口的情況。鄭泳舜認為是次假日通關安排大致暢順，建議交通安排統籌會議可恆常化，當本地有演唱會、體壇盛事等大型活動時，提供特別交通安排，使旅客可更便利地通關。

不過，有意見指農曆新年煙花滙演後，關口人流於凌晨時分變得稀疏，但鄭泳舜認為，對旅客來說通關是一個心理關口，倘關口開放時間延長，旅客時間「鬆動啲」，不會因為急於趕過關而影響旅遊體驗。陳勇補充指：「靠攔住人，唔畀人走無意思」，強調措施目的是為了向旅客提供便利。