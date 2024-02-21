食物業牌照申請最長217天 帳委會強烈倡建電子轉介系統節省時間

立法會政府帳目委員會今日（21日）就審計報告有關食物業處所發牌工作、公共租住屋邨升降機保養等的章節提交報告。帳委會關注食環署處理食物業牌照時間長達217天，強烈建議食環署建立電子轉介系統，減省轉介耗時；另外，帳委會留意到公共租住屋邨升降機保養，強烈促請當局加快推行升降機現代化計劃。



立法會政府帳目委員會強烈建議食環署建立電子轉介系統，減省處理牌照申請時間（文睿攝）

帳委會主席邵家輝說，就「食物業處所的發牌工作」這個章節，帳委會檢視了食環署在處理食物業牌照和許可證的申請、轉讓和續期，及暫准牌照等的工作。

委員簡慧敏說，香港作為美食之都，食物牌照與香港發展息息相關，故帳委會決定以此為審視。她說，食環署處理申請時間偏長，舉例在2022年，簽發新食物牌照平均處理時間介乎138至217個工作天。帳委會強烈建議署方檢視處理牌照申請程序，考慮訂立可量化的主要服務表現指標等。

被問到處理新牌照過程時間過長原因時，簡慧敏引述食環署解釋稱時間主要花費在個案轉介上，指食環署負責聯繫不同部門，而各部門間因沒有電子系統作轉介，加上內部程序「無時限」，署方聲稱主要依賴「內部掌握」，故審批時間較長。

因此，帳委會強烈建議食環署檢視處理牌照申請的程序，善用科技精簡程序及加強與政府部門和申請人的溝通，並為各項發牌照工作訂立目標處理時間。

審計報告指出，公屋升降機因進行現代化工程而長時間停用。（資料圖片）

房署升降機 2成已使用逾25年

「公共租住屋邨的升降機及自動梯保養和現代化工程」方面，委員容海恩說，根據承辦商提交的季度報告檢查，超過7成無註冊工程師核證，當中有8份無工程師簽署。帳委會亦關注由房屋署保養的6000多部升降機，超過兩成已使用25年或以上，但署方資源只能每年為80至90部升降機進行現代化工程。

容海恩建議，房屋署應用新科技及早發現保養問題，規定所有承辦商必須採用數碼工作日誌，妥善保存紀錄檢查等。